Пермского омбудсмена поразили цены в женской колонии. Фото

30 января 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В колонии находятся женщины, ранее уже отбывавшие наказание в исправительных учреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко решил разобраться с ценами в женской колонии. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен сообщил, что побывал с визитом в ИК-32 на улице Докучаева, где осмотрел магазин продуктов питания и остался недоволен их стоимостью. «Зашел проверить уровень цен в местном магазине. Мониторинг продолжаю, монополия в торговле на лицо. Цены завышены, о чем говорить, если молоко предлагалось за 262 рубля за литр. Уже разбираюсь», — написал в соцсети Игорь Сапко. Он также добавил, что осмотрел в колонии швейный цех, столовую, библиотеку, храм и клуб. Кроме того, Игорь Сапко провел прием осужденных. В пермской ИК-32 находятся женщины, которые ранее уже отбывали наказание в исправительных учреждениях. Ранее URA.RU рассказывало, что Игорь Сапко раскрыл, в какой колонии отбывает наказание его бывший коллега, экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов. С ним пермский омбудсмен встретился во время своего рабочего визита в одно из исправительных учреждений. В колонии Игорь Сапко также осмотрел производственный цех Фото: страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте» Пермский омбудсмен проверил, что читают осужденные Фото: страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко решил разобраться с ценами в женской колонии. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен сообщил, что побывал с визитом в ИК-32 на улице Докучаева, где осмотрел магазин продуктов питания и остался недоволен их стоимостью. «Зашел проверить уровень цен в местном магазине. Мониторинг продолжаю, монополия в торговле на лицо. Цены завышены, о чем говорить, если молоко предлагалось за 262 рубля за литр. Уже разбираюсь», — написал в соцсети Игорь Сапко. Он также добавил, что осмотрел в колонии швейный цех, столовую, библиотеку, храм и клуб. Кроме того, Игорь Сапко провел прием осужденных. В пермской ИК-32 находятся женщины, которые ранее уже отбывали наказание в исправительных учреждениях. Ранее URA.RU рассказывало, что Игорь Сапко раскрыл, в какой колонии отбывает наказание его бывший коллега, экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов. С ним пермский омбудсмен встретился во время своего рабочего визита в одно из исправительных учреждений.