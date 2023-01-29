29 января 2023

Пермского омбудсмена поразили цены в женской колонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
В колонии находятся женщины, ранее уже отбывавшие наказание в исправительных учреждениях Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко решил разобраться с ценами в женской колонии. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен сообщил, что побывал с визитом в ИК-32 на улице Докучаева, где осмотрел магазин продуктов питания и остался недоволен их стоимостью.

«Зашел проверить уровень цен в местном магазине. Мониторинг продолжаю, монополия в торговле на лицо. Цены завышены, о чем говорить, если молоко предлагалось за 262 рубля за литр. Уже разбираюсь», — написал в соцсети Игорь Сапко.

Он также добавил, что осмотрел в колонии швейный цех, столовую, библиотеку, храм и клуб. Кроме того, Игорь Сапко провел прием осужденных. В пермской ИК-32 находятся женщины, которые ранее уже отбывали наказание в исправительных учреждениях.

Ранее URA.RU рассказывало, что Игорь Сапко раскрыл, в какой колонии отбывает наказание его бывший коллега, экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов. С ним пермский омбудсмен встретился во время своего рабочего визита в одно из исправительных учреждений.

В колонии Игорь Сапко также осмотрел производственный цех
Фото:
Пермский омбудсмен проверил, что читают осужденные
Фото:

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко решил разобраться с ценами в женской колонии. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен сообщил, что побывал с визитом в ИК-32 на улице Докучаева, где осмотрел магазин продуктов питания и остался недоволен их стоимостью. «Зашел проверить уровень цен в местном магазине. Мониторинг продолжаю, монополия в торговле на лицо. Цены завышены, о чем говорить, если молоко предлагалось за 262 рубля за литр. Уже разбираюсь», — написал в соцсети Игорь Сапко. Он также добавил, что осмотрел в колонии швейный цех, столовую, библиотеку, храм и клуб. Кроме того, Игорь Сапко провел прием осужденных. В пермской ИК-32 находятся женщины, которые ранее уже отбывали наказание в исправительных учреждениях. Ранее URA.RU рассказывало, что Игорь Сапко раскрыл, в какой колонии отбывает наказание его бывший коллега, экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов. С ним пермский омбудсмен встретился во время своего рабочего визита в одно из исправительных учреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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