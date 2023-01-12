Пермский омбудсмен раскрыл, в какой колонии сидит скандальный экс-депутат Госдумы. Фото

Пермский омбудсмен встретился в колонии со скандальным экс-депутатом Госдумы

13 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко побывал в ИК-29, где встретился со своим бывшим коллегой по работе в Госдуме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл, в какую исправительную колонию отправили его бывшего коллегу, экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко опубликовал пост, в котором рассказал, что посетил ИК-29, где пообщался сотрудниками и осужденными колонии, в том числе с Бурнашовым. «Продолжаю знакомиться с деятельностью исправительных учреждений региона. Сегодня вместе с Пермским прокурором по надзору Русланом Акбаевым пообщались с сотрудниками и осужденными исправительной колонии №29 на улице Балмошной. Пообщался и с Алексеем Бурнашовым, который также отбывает здесь наказание», — написал Сапко. Помимо встречи с Бурнашовым, Сапко провел прием еще троих осужденных. Так, к омбудсмену обратился гражданин Нигерии, попросивший о помощи в оформлении академического отпуск в вузе, где он обучался. ИК-29 является колонией общего режима. Сейчас в ней отбывают наказание 793 человек. Бурнашов, как и Сапко, был депутатом Госдумы седьмого созыва (с 2016 по 2021 год). Он был осужден за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти и приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Сейчас экс-депутат пытается обжаловать приговор. Сапко в 2021 году не смог пройти в Госдуму, показав низкий результат на выборах. В 2022 году его назначили на должность уполномоченного по правам человека в Прикамье. Содействие в трудоустройстве экс-депутата ГД оказал губернатор Дмитрий Махонин. Игорь Сапко провел в ИК-29 встречу с осужденными Фото: страница Игоря Сапко, «ВКонтакте» Омбудсмен ознакомился с условиями содержания осужденных в колонии Фото: страница Игоря Сапко, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл, в какую исправительную колонию отправили его бывшего коллегу, экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сапко опубликовал пост, в котором рассказал, что посетил ИК-29, где пообщался сотрудниками и осужденными колонии, в том числе с Бурнашовым. «Продолжаю знакомиться с деятельностью исправительных учреждений региона. Сегодня вместе с Пермским прокурором по надзору Русланом Акбаевым пообщались с сотрудниками и осужденными исправительной колонии №29 на улице Балмошной. Пообщался и с Алексеем Бурнашовым, который также отбывает здесь наказание», — написал Сапко. Помимо встречи с Бурнашовым, Сапко провел прием еще троих осужденных. Так, к омбудсмену обратился гражданин Нигерии, попросивший о помощи в оформлении академического отпуск в вузе, где он обучался. ИК-29 является колонией общего режима. Сейчас в ней отбывают наказание 793 человек. Бурнашов, как и Сапко, был депутатом Госдумы седьмого созыва (с 2016 по 2021 год). Он был осужден за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти и приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Сейчас экс-депутат пытается обжаловать приговор. Сапко в 2021 году не смог пройти в Госдуму, показав низкий результат на выборах. В 2022 году его назначили на должность уполномоченного по правам человека в Прикамье. Содействие в трудоустройстве экс-депутата ГД оказал губернатор Дмитрий Махонин.