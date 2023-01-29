Силовики проверят школу-интернат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ЯНАО организовала проверку по анонимной жалобе учеников школы-интерната в Панаевске на директора и воспитателя. Как сообщают школьники в соцсетях, директор учреждения якобы обыскивает детей, а один из воспитателей применяет к ним физическую силу.

«Прокуратура округа по данной публикации организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Проверку организовали по жалобе из соцсетей. «Как вы считаете, имеет ли право директор Панаевской школы обыскивать детей, а точнее шариться в куртках учеников, пока те находятся на уроках? По моему мнению, работники в праве лишь попросить на добровольной основе показать свои карманы и портфели», — сообщил анонимный пользователь, опубликовавший видео, на котором якобы директор школы обыскивает учеников.

В комментариях жители пожаловались и на воспитателя в интернате. «Еще одно видео, обратите внимание. Панаевск: воспитатель 6 семьи, Панаевской Школы интернат», — написала Жанна Русакова и опубликовала видео, на котором мужчина ударил ногой юношу.

Автор жалобы добавил, что в школе на детей оказывается давление. «Детей принижают, говоря о том, какие у них родители и родственники. Психологически детям никак не помогают, учителя никак не контактируют с детьми и не решают какие-либо проблемы внутри класса, они сразу пишут докладные и заявления, вечно угрожают полицией и учетом», — написал он.

В департамент образования ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ученик интерната в Антипаюте покончил с собой. Его мать обвинила учителей в запугивании ребенка.