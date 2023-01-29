Заключенные попросили омбудсмена о выступлении в колонии пермских театров

30 января 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

В ИК-32 хотят увидеть выступление профессиональных актеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осужденные, отбывающие наказание в пермской колонии №32, хотят посмотреть выступления театров. Женщины обратились с такой просьбой к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, когда он посещал исправительное учреждение. «Зашел в местный клуб, худсамодеятельность здесь приветствуется, обратились с просьбой организовать просмотр спектакля от Пермских театров. Помогу!» — пишет Сапко в социальных сетях. В ИК-32 отбывают наказание женщины, которые ранее уже были осуждены. Ранее URA.RU рассказывало, что Сапко также обратил внимание на высокие цены на молоко в магазине при колонии. Стоимость в 262 рубля за литр, по его словам, неприемлема.

Осужденные, отбывающие наказание в пермской колонии №32, хотят посмотреть выступления театров. Женщины обратились с такой просьбой к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, когда он посещал исправительное учреждение. «Зашел в местный клуб, худсамодеятельность здесь приветствуется, обратились с просьбой организовать просмотр спектакля от Пермских театров. Помогу!» — пишет Сапко в социальных сетях. В ИК-32 отбывают наказание женщины, которые ранее уже были осуждены. Ранее URA.RU рассказывало, что Сапко также обратил внимание на высокие цены на молоко в магазине при колонии. Стоимость в 262 рубля за литр, по его словам, неприемлема.