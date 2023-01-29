29 января 2023

Заключенные попросили омбудсмена о выступлении в колонии пермских театров

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
В ИК-32 хотят увидеть выступление профессиональных актеров Фото:

Осужденные, отбывающие наказание в пермской колонии №32, хотят посмотреть выступления театров. Женщины обратились с такой просьбой к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, когда он посещал исправительное учреждение.

«Зашел в местный клуб, худсамодеятельность здесь приветствуется, обратились с просьбой организовать просмотр спектакля от Пермских театров. Помогу!» — пишет Сапко в социальных сетях.

В ИК-32 отбывают наказание женщины, которые ранее уже были осуждены. Ранее URA.RU рассказывало, что Сапко также обратил внимание на высокие цены на молоко в магазине при колонии. Стоимость в 262 рубля за литр, по его словам, неприемлема.

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Осужденные, отбывающие наказание в пермской колонии №32, хотят посмотреть выступления театров. Женщины обратились с такой просьбой к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, когда он посещал исправительное учреждение. «Зашел в местный клуб, худсамодеятельность здесь приветствуется, обратились с просьбой организовать просмотр спектакля от Пермских театров. Помогу!» — пишет Сапко в социальных сетях. В ИК-32 отбывают наказание женщины, которые ранее уже были осуждены. Ранее URA.RU рассказывало, что Сапко также обратил внимание на высокие цены на молоко в магазине при колонии. Стоимость в 262 рубля за литр, по его словам, неприемлема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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