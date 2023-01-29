Председателя общества слепых в ХМАО вызвали в ФСБ после конфликта с дочкой «Роснефти»

У ФСБ появились вопросы из-за контракта в миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председателя региональной организации всероссийского общества слепых в ХМАО Петра Носова вызвали в ФСБ на разговор из-за конфликта с дочерней компанией «Роснефти» «Самотлорнефтегаз». На данный момент нефтяная компания предъявила организации иск на 1,2 миллиона рублей, оспаривая условия договора на квоту для приема на работу инвалидов. Об этом URA.RU рассказал сам Носов.

«В августе мы столкнулись с силовым давлением. Нас пригласили на беседу в ФСБ, на которой разговор шел именно про исполнение договора с „Самотлорнефтегаз“. Там нам говорили о том, что могут проверить документы. Без проблем, мы открыты и готовы предоставить все документы», — сказал Носов.

Самотлорнефтегаз заключила договор с НКО о предоставлении 50 рабочих мест для инвалидов. По словам Носова, конфликт начался из-за того, что компания попыталась изменить условия договора, сократив расходы на их содержание. После отказа «Самотлорнефтегаз» подала иск в арбитражный суд ХМАО на общество по причине присвоения средств. «Инвалидам нужно часто посещать больницы, часто они болеют. Компания на основании табеля учета рабочего времени высчитывает мне якобы неучтенные деньги, которые мы получили себе в выгоду. Эта сумма и составляет 1,2 млн рублей. Но у нас есть заключенный договор, в котором подобное не прописано. И мы не извлекаем прибыль по этому договору. Сэкономленные деньги уходят на содержание рабочего места, премии другим сотрудникам, на которых ложится работа, пока работник болеет», — объяснил Носов.

В пресс-службу «Самотлорнефтегаз» был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок журналиста агентства не ответили.