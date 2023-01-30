Финансовый аналитик Голубовский назвал условия для роста инфляции выше 10%

Финансовый аналитик Голубовский: цены на нефть могут привести к рекордным размерам инфляции

31 января 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Санкции и геополитика не могут повлиять на инфляцию в России, сказал Дмитрий Голубовский Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Инфляцию к показателям от 10% и выше в России может привести только слишком дешевая нефть для внешней торговли. Об этом рассказал ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, отвечая на вопросы URA.RU. «У нас только одна причина может быть для двузначной инфляции. Это проблемы с внешней торговлей, которая связана с падением цен на сырье. Сейчас все ждут, что инфляционный пик пройден, инфляция тормозится. Если посмотреть по потребительской корзине американской, цены на товары падают, а на услуги пока продолжают расти. Если же мы получим полноценную дефляцию, а еще и ипотечный кризис под конец года, для чего есть все предпосылки, и снова нефть по 30 долларов за баррель, грубо говоря, значит, Urals будет стоить 20. Тогда у нас будет курс 90 рублей за доллар и, возможно, двузначная инфляция», — сказал Дмитрий Голубовский. По его словам, другие переменные не могут повлиять на инфляцию в России. «Там все абсолютно завязано на движении цен на нефть. А все остальное — это ерунда. Геополитика для России тоже мало что значит. Это можно констатировать, глядя на итоги прошлого года. На самом деле это определяется только внешнеторговым балансом», — объяснил эксперт. Аналитик назвал несколько примеров в истории России, когда нефть действительно сыграла большую роль как причина роста цен. «Подобного рода двузначная инфляция у нас была после кризиса 2008 года. Был обвал нефти. В 2014—2015 годы — тоже. Санкции не сыграли особо никакой роли. Там был именно обвал нефти», — добавил собеседник URA.RU. Согласно прогнозу первого замминистра экономического развития России Ильи Торосова, инфляция в текущем году ожидается на уровне 5—6%, а курс национальной валюты в среднем составит 70 рублей за доллар. Также инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган подчеркивал, что баррель нефти марки Brent в 2023 году вряд ли подешевеет ниже 60 долларов, несмотря на то, что существуют опасения по поводу влияния рецессии в мировой экономике на цены. По его мнению, поддержку ценам на нефть окажет Китай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инфляцию к показателям от 10% и выше в России может привести только слишком дешевая нефть для внешней торговли. Об этом рассказал ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, отвечая на вопросы URA.RU. «У нас только одна причина может быть для двузначной инфляции. Это проблемы с внешней торговлей, которая связана с падением цен на сырье. Сейчас все ждут, что инфляционный пик пройден, инфляция тормозится. Если посмотреть по потребительской корзине американской, цены на товары падают, а на услуги пока продолжают расти. Если же мы получим полноценную дефляцию, а еще и ипотечный кризис под конец года, для чего есть все предпосылки, и снова нефть по 30 долларов за баррель, грубо говоря, значит, Urals будет стоить 20. Тогда у нас будет курс 90 рублей за доллар и, возможно, двузначная инфляция», — сказал Дмитрий Голубовский. По его словам, другие переменные не могут повлиять на инфляцию в России. «Там все абсолютно завязано на движении цен на нефть. А все остальное — это ерунда. Геополитика для России тоже мало что значит. Это можно констатировать, глядя на итоги прошлого года. На самом деле это определяется только внешнеторговым балансом», — объяснил эксперт. Аналитик назвал несколько примеров в истории России, когда нефть действительно сыграла большую роль как причина роста цен. «Подобного рода двузначная инфляция у нас была после кризиса 2008 года. Был обвал нефти. В 2014—2015 годы — тоже. Санкции не сыграли особо никакой роли. Там был именно обвал нефти», — добавил собеседник URA.RU. Согласно прогнозу первого замминистра экономического развития России Ильи Торосова, инфляция в текущем году ожидается на уровне 5—6%, а курс национальной валюты в среднем составит 70 рублей за доллар. Также инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган подчеркивал, что баррель нефти марки Brent в 2023 году вряд ли подешевеет ниже 60 долларов, несмотря на то, что существуют опасения по поводу влияния рецессии в мировой экономике на цены. По его мнению, поддержку ценам на нефть окажет Китай.