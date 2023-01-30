Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем опасны сауны

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО отказаться от посещения сауны в многоэтажках
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Баден-Баден. Екатеринбург, сауна, баден-баден, баден, паровая сауна
Роспотребнадзор советует отказаться от посещения сауны или бани, которые находятся в жилых многоэтажках Фото:

В Роспотребнадзоре ХМАО посоветовали югорчанам отказаться от посещения сауны или бани, которые находятся в жилых многоэтажках. В подобных условиях невозможно обеспечить должный санитарно-гигиенический режим, что опасно для здоровья, говорится в официальном telegram-канале ведомства.

«При плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья. Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не рекомендуем посещать баню или сауну, расположенную в жилом многоквартирном доме, так как в этом случае практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму», — говорится в публикации.

В ведомстве уточняют, что в банях и саунах также должна соблюдаться определенная схема движения посетителей. Из гардероба клиенты должны попадать в раздевальную, затем в мыльную и только потом в парилку.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможной вспышке кори в округе. В Югре высоки риски завоза инфекции из соседних регионов.

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В Роспотребнадзоре ХМАО посоветовали югорчанам отказаться от посещения сауны или бани, которые находятся в жилых многоэтажках. В подобных условиях невозможно обеспечить должный санитарно-гигиенический режим, что опасно для здоровья, говорится в официальном telegram-канале ведомства. «При плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья. Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не рекомендуем посещать баню или сауну, расположенную в жилом многоквартирном доме, так как в этом случае практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму», — говорится в публикации. В ведомстве уточняют, что в банях и саунах также должна соблюдаться определенная схема движения посетителей. Из гардероба клиенты должны попадать в раздевальную, затем в мыльную и только потом в парилку. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО сообщил о возможной вспышке кори в округе. В Югре высоки риски завоза инфекции из соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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