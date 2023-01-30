В депздраве Курганской области проверит жалобы на медиков

Алексей Сигидаев встретится с инициатором коллективной жалобы в администрацию президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте здравоохранения Курганской области проведут проверку по всем случаям, которые указаны в коллективной жалобе на медиков перинатального центра. Об этом заявил глава ведомства Алексей Сигидаев. Видео опубликовано в официальной группе департамента в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что женщины, которые считают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах, написали обращение в администрацию президента РФ.

«Департамент здравоохранения дополнительно проведет проверку по всем случаям, которые указаны в обращении. Я пригласил инициатора коллективного обращения для более детального разбора. По результатам проверки, если будут выявлены ошибки, виновные понесут наказание. Департамент заинтересован в повышении качества оказании медпомощи. Мы готовы разобрать все случаи и отстаивать интересы пациентов», — сообщил Сигидаев. Он добавил, что каждый случай гибели плода рассматривают на специальной комиссии при департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане женщины, которые считают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах, написали жалобу в администрацию президента РФ. В пресс-службе правительства уточнили, что по официальным обращениям проводятся проверки всех обстоятельств произошедшего. Это повод для внимательного анализа ситуации.