Пушилин отказался прогнозировать скорое освобождение ДНР

31 января 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Сроки освобождения ДНР пока неизвестны, считает Денис Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция на Украине завершится победой России, однако сроки освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) пока неизвестны. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов прогнозировал сроки полного освобождения ДНР. По его мнению, это произойдет в ближайшие полтора месяца, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Специальная военная операция на Украине завершится победой России, однако сроки освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) пока неизвестны. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов прогнозировал сроки полного освобождения ДНР. По его мнению, это произойдет в ближайшие полтора месяца, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.