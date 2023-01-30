Генссек НАТО раскрыл, почему Запад не хочет победы России

Столтенберг: победа России станет «опасным посылом» для других стран

31 января 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не хочет, чтобы Россия подала пример другим странам Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не хочет победы России, так как это будет сигнал для других лидеров, что они могут использовать военную силу. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Если президент [РФ Владимир] Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — сказал Столтенберг. Трансляцию его выступления вел Reuters . Страны НАТО поставляют вооружение Украине и поддерживают ее финансово с начала российской спецоперации. Западные лидеры считают, что Россия способна выиграть «битву на истощение», поэтому поставляют Украине тяжелое вооружение, сообщала газета The Wall Street Journal. ВСУ не смогут долго противостоять армии РФ и потерпят поражение через полгода, цитирует телеканал 360 обозревателя Asia Times Брэндона Вейхерта. Страны Запада ведут себя безрассудно из-за намерения победить Россию, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.

Запад не хочет победы России, так как это будет сигнал для других лидеров, что они могут использовать военную силу. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Если президент [РФ Владимир] Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — сказал Столтенберг. Трансляцию его выступления вел Reuters. Страны НАТО поставляют вооружение Украине и поддерживают ее финансово с начала российской спецоперации. Западные лидеры считают, что Россия способна выиграть «битву на истощение», поэтому поставляют Украине тяжелое вооружение, сообщала газета The Wall Street Journal. ВСУ не смогут долго противостоять армии РФ и потерпят поражение через полгода, цитирует телеканал 360 обозревателя Asia Times Брэндона Вейхерта. Страны Запада ведут себя безрассудно из-за намерения победить Россию, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.