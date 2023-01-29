WSJ: на Западе заявили, что в конфликте на Украине время на стороне России

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, бмп, боевая машина пехоты
Американский журналист Лоуренс Норман считает, что Россия победит в «войне на истощение» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры западных стран считают, что Россия победит в борьбе «на истощение». Именно поэтому они решили направить на Украину тяжелую военную технику. Об этом пишет американский журналист Лоуренс Норман.

«За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России», — сообщил Норман в материале для The Wall Street Journal. По его словам, еще в прошлом году западные лидеры считали, что затяжной конфликт даст Украине возможность на победу, но сейчас Россия показывает более устойчивое положение. С этим связано решение направить на Украину танки.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже считает, что время является оружием России в этом конфликте. Если Украина рассчитывает на победу, то ей нужно ускоряться, считает украинский лидер.

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Лидеры западных стран считают, что Россия победит в борьбе «на истощение». Именно поэтому они решили направить на Украину тяжелую военную технику. Об этом пишет американский журналист Лоуренс Норман. «За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России», — сообщил Норман в материале для The Wall Street Journal. По его словам, еще в прошлом году западные лидеры считали, что затяжной конфликт даст Украине возможность на победу, но сейчас Россия показывает более устойчивое положение. С этим связано решение направить на Украину танки. Президент Украины Владимир Зеленский тоже считает, что время является оружием России в этом конфликте. Если Украина рассчитывает на победу, то ей нужно ускоряться, считает украинский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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