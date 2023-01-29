WSJ: на Западе заявили, что в конфликте на Украине время на стороне России

29 января 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Американский журналист Лоуренс Норман считает, что Россия победит в «войне на истощение» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры западных стран считают, что Россия победит в борьбе «на истощение». Именно поэтому они решили направить на Украину тяжелую военную технику. Об этом пишет американский журналист Лоуренс Норман. «За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России», — сообщил Норман в материале для The Wall Street Journal. По его словам, еще в прошлом году западные лидеры считали, что затяжной конфликт даст Украине возможность на победу, но сейчас Россия показывает более устойчивое положение. С этим связано решение направить на Украину танки. Президент Украины Владимир Зеленский тоже считает, что время является оружием России в этом конфликте. Если Украина рассчитывает на победу, то ей нужно ускоряться, считает украинский лидер.

Лидеры западных стран считают, что Россия победит в борьбе «на истощение». Именно поэтому они решили направить на Украину тяжелую военную технику. Об этом пишет американский журналист Лоуренс Норман. «За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России», — сообщил Норман в материале для The Wall Street Journal. По его словам, еще в прошлом году западные лидеры считали, что затяжной конфликт даст Украине возможность на победу, но сейчас Россия показывает более устойчивое положение. С этим связано решение направить на Украину танки. Президент Украины Владимир Зеленский тоже считает, что время является оружием России в этом конфликте. Если Украина рассчитывает на победу, то ей нужно ускоряться, считает украинский лидер.