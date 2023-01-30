Прокуратура наказала жителя ЯНАО за незаконный вылов рыбы

31 января 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Мужчина выловил в общей сложности 71 особь ценных пород рыб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Салехарда (ЯНАО) накажут за незаконный вылов ценной породы рыб. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, мужчина приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. «Установлено, что в августе 2022 г. мужчина без необходимого разрешения, с использованием рыболовных сетей, выловил в общей сложности 71 особь ценных пород рыб, среди которых чир, сиг-пыжьян и нельма в районе п. Пельвож, чем причинил водным биологическим ресурсам ущерб свыше 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве уточннили, что обвиняемый планировал продовать рыбу. Также прокурор направил иск в суд о взыскании метеральной компенсации. Ранее четверо ямалецев выловили рыбы на 10 миллионов рублей. Они были приговорены к двум годам лишения свободы.

Жителя Салехарда (ЯНАО) накажут за незаконный вылов ценной породы рыб. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, мужчина приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. «Установлено, что в августе 2022 г. мужчина без необходимого разрешения, с использованием рыболовных сетей, выловил в общей сложности 71 особь ценных пород рыб, среди которых чир, сиг-пыжьян и нельма в районе п. Пельвож, чем причинил водным биологическим ресурсам ущерб свыше 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве уточннили, что обвиняемый планировал продовать рыбу. Также прокурор направил иск в суд о взыскании метеральной компенсации. Ранее четверо ямалецев выловили рыбы на 10 миллионов рублей. Они были приговорены к двум годам лишения свободы.