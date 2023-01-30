Прокуратура наказала жителя ЯНАО за незаконный вылов рыбы

Жителя Салехарда (ЯНАО) накажут за незаконный вылов ценной породы рыб. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, мужчина приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
«Установлено, что в августе 2022 г. мужчина без необходимого разрешения, с использованием рыболовных сетей, выловил в общей сложности 71 особь ценных пород рыб, среди которых чир, сиг-пыжьян и нельма в районе п. Пельвож, чем причинил водным биологическим ресурсам ущерб свыше 260 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточннили, что обвиняемый планировал продовать рыбу. Также прокурор направил иск в суд о взыскании метеральной компенсации.
Ранее четверо ямалецев выловили рыбы на 10 миллионов рублей. Они были приговорены к двум годам лишения свободы.
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