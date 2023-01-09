Жители ЯНАО были приговорены к тюрьме за незаконный вылов рыбы

Четыре жители Приуральского района ЯНАО в 2021 году незаконно выловили около 3000 запрещенной к вылову рыбы, за что получили наказание. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Установлено, что организованная группа в период с июня по октябрь 2021 г., находясь на рыбопромысловом участке „Халетур“, совершила незаконный вылов более 2,7 тыс. экземпляров рыбы видового состава: „Чир (Щекур)“, „Сиг-пыжьян“, „Муксун“, „Нельма“», — говорится в сообщении. Нанесенный ущерб оценивается на сумму более 10 миллионов рублей.
Отмечается, что виновные приговорены к двум годам лишения свободы. Также возложены обязанности на возмещение причиненного ущерба.
Ранее сообщалось, что местный житель в границах Салехарда с помощью сети выловил без разрешения 26 рыбы Чир. Биологическим ресурсам был нанесен ущерб в размере 185 тысяч рублей, обвиняемый ущерб частично возместил.
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