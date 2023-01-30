Житель Тюменской области убил двух знакомых ударами ножа в шею

31 января 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Причиной двойного убийства стал алкогольный конфликт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Упоровского района Тюменской области отправится в суд по обвинению в двойном убийстве. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области. «7 июля 2022 года в квартире жилого дома в поселке Механизаторов Упоровского района местным жителем были обнаружены тела женщины 1963 г. р. и ее сожителя 1972 г. р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», — говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и ударил знакомого в шею. Затем он пошел в соседнюю комнату и не менее двух раз ударил ножом сожительницу первого потерпевшего и скрылся с места преступления. Следствие собрало необходимую доказательную базу, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказало о том, как в Тобольске (Тюменская область) зарезали мужчину. Причиной расправы стала ссора на одной из улиц города.

Житель Упоровского района Тюменской области отправится в суд по обвинению в двойном убийстве. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области. «7 июля 2022 года в квартире жилого дома в поселке Механизаторов Упоровского района местным жителем были обнаружены тела женщины 1963 г. р. и ее сожителя 1972 г. р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», — говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и ударил знакомого в шею. Затем он пошел в соседнюю комнату и не менее двух раз ударил ножом сожительницу первого потерпевшего и скрылся с места преступления. Следствие собрало необходимую доказательную базу, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказало о том, как в Тобольске (Тюменская область) зарезали мужчину. Причиной расправы стала ссора на одной из улиц города.