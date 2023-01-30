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27 января 2023

Житель Тюменской области убил двух знакомых ударами ножа в шею

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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
Причиной двойного убийства стал алкогольный конфликт Фото:

Житель Упоровского района Тюменской области отправится в суд по обвинению в двойном убийстве. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.

«7 июля 2022 года в квартире жилого дома в поселке Механизаторов Упоровского района местным жителем были обнаружены тела женщины 1963 г. р. и ее сожителя 1972 г. р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и ударил знакомого в шею. Затем он пошел в соседнюю комнату и не менее двух раз ударил ножом сожительницу первого потерпевшего и скрылся с места преступления. Следствие собрало необходимую доказательную базу, уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU рассказало о том, как в Тобольске (Тюменская область) зарезали мужчину. Причиной расправы стала ссора на одной из улиц города.

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Житель Упоровского района Тюменской области отправится в суд по обвинению в двойном убийстве. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области. «7 июля 2022 года в квартире жилого дома в поселке Механизаторов Упоровского района местным жителем были обнаружены тела женщины 1963 г. р. и ее сожителя 1972 г. р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», — говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и ударил знакомого в шею. Затем он пошел в соседнюю комнату и не менее двух раз ударил ножом сожительницу первого потерпевшего и скрылся с места преступления. Следствие собрало необходимую доказательную базу, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказало о том, как в Тобольске (Тюменская область) зарезали мужчину. Причиной расправы стала ссора на одной из улиц города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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