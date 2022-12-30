В Тобольске зарезали мужчину

Поножовщина произошла в Тобольске в десятом микрорайоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске Тюменской области в ходе конфликта зарезали мужчину. Происшествие произошло в десятом микрорайоне. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Тобольск».

«Среди ночи был шум, хлопки, мужики кричали. Женщина завопила. Человек выбежал на тропу между 4а домом и „Японией“ в 10 микрорайоне и упал», — написал очевидец в группе. Жители вызвали скорую, но спасти мужчину не успели.

В СУ СКР по Тюменской области подтвердили информацию об убийстве. Там же добавили, что подозреваемого в убийстве задержали. «На улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время выяснения отношений обвиняемый достал нож и нанес оппоненту один удар в шею. Потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве изданию «МегаТюмень».