30 декабря 2022
29 декабря 2022

В Тобольске зарезали мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, ограбление, нож в крови, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, разборки, стрелка, наемный убийца, молодежные банды
Поножовщина произошла в Тобольске в десятом микрорайоне Фото:

В Тобольске Тюменской области в ходе конфликта зарезали мужчину. Происшествие произошло в десятом микрорайоне. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Тобольск».

«Среди ночи был шум, хлопки, мужики кричали. Женщина завопила. Человек выбежал на тропу между 4а домом и „Японией“ в 10 микрорайоне и упал», — написал очевидец в группе. Жители вызвали скорую, но спасти мужчину не успели.

В СУ СКР по Тюменской области подтвердили информацию об убийстве. Там же добавили, что подозреваемого в убийстве задержали. «На улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время выяснения отношений обвиняемый достал нож и нанес оппоненту один удар в шею. Потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве изданию «МегаТюмень».

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тобольске Тюменской области в ходе конфликта зарезали мужчину. Происшествие произошло в десятом микрорайоне. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Тобольск». «Среди ночи был шум, хлопки, мужики кричали. Женщина завопила. Человек выбежал на тропу между 4а домом и „Японией“ в 10 микрорайоне и упал», — написал очевидец в группе. Жители вызвали скорую, но спасти мужчину не успели. В СУ СКР по Тюменской области подтвердили информацию об убийстве. Там же добавили, что подозреваемого в убийстве задержали. «На улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время выяснения отношений обвиняемый достал нож и нанес оппоненту один удар в шею. Потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве изданию «МегаТюмень».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...