30 января 2023

В Челябинске из колодца извлекли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние кафе на Кировке. Челябинск, люк, ручей, колодец, вода, водопровод, утечка воды
Как труп оказался в колодце, пока неизвестно

В Челябинске из коллектора на улице Днепропетровская спасатели извлекли останки мужчины, личность которого не установлена. Об этом сообщило Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

«30 января поступил вызов с улицы Днепропетровской. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении из коллектора теплотрассы тела неизвестного мужчины», - сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники городской службы спасения извлекли останки тела, которые находились под трубами. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти.

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В Челябинске из коллектора на улице Днепропетровская спасатели извлекли останки мужчины, личность которого не установлена. Об этом сообщило Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «30 января поступил вызов с улицы Днепропетровской. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении из коллектора теплотрассы тела неизвестного мужчины», - сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники городской службы спасения извлекли останки тела, которые находились под трубами. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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