В Челябинске из колодца извлекли труп

Как труп оказался в колодце, пока неизвестно
В Челябинске из коллектора на улице Днепропетровская спасатели извлекли останки мужчины, личность которого не установлена. Об этом сообщило Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.
«30 января поступил вызов с улицы Днепропетровской. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении из коллектора теплотрассы тела неизвестного мужчины», - сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники городской службы спасения извлекли останки тела, которые находились под трубами. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».