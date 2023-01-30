Мужчина умер после задержания 29 января Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания сотрудниками полиции, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина умер через некоторое время после задержания 29 января, он даже не успел доехать до отдела полиции. Причины устанавливаются, сотрудники отрабатывают различные версии произошедшего», – сообщил источник. По его словам, экспертиза подтвердила смертельную травму задержанного.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подчеркнул, что мужчину задержали, когда он устраивал беспорядки на территории медицинского городка, у психиатрической клиники. Неадекватный местный житель размахивал руками и пытался пройти на территорию больницы, чтобы, как он утверждал, навестить друга. Охранник пытался остановить дебошира и вызвал полицию.

«Стражи порядка, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ Патриот в отсек для задержанных лиц с целью доставления его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь», – подчеркнул полковник Горелых.

Приехавшие врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину. К месту происшествия выезжали руководители полиции Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. Силовики проверяют обстоятельства смерти мужчины. Полковник Горелых предостерег от фейков, которые распространяются в СМИ, о том, что инцидент произошел в здании ОВД Нижнего Тагиле 30 января, отметив, что ранее умершего судили за грабеж и хранение наркотиков. Он вышел из колонии в 2001 году.