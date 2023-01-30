В Челябинскую область не пустили 57 тысяч поддельных одежды и обуви

В Челябинску область за 2022 год пытались ввезти 57 тысяч поддельных одежды и обуви. Об этом рассказал на онлайн-конференции первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.
«За 2022 год пресечен ввоз 44 тысяч немаркированных изделий одежды и обуви и 13 тысяч контрафактной продукции. Общий ущерб для правообладателей составил 86 млн рублей», - уточнил Эдуард Туранов.
Сотрудники ведомства отмечают, что за 2022 год благодаря параллельному импорту бренды, которые ушли из России, стало возможно ввозить без разрешения правообладателей. Однако это не отменяет запрет на ввоз фальсификатов.
Кроме этого не пропустили 5 тонн палочек для электронных сигарет и 68 тысяч пачек обычных сигарет без маркировки. Предотвратили ввоз и полутора тысяч литров алкоголя.
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