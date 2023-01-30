30 января 2023

ОПГ вывезла из Челябинской области леса на сумму свыше 700 млн рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск
По словам Михаила Пономарева, деятельность ОПГ была пресечена

Организованная преступная группировка (ОПГ) «черных» лесорубов вывезла из Челябинской области 78 тысяч кубических метров лесоматериалов на общую сумму свыше 770 млн рублей. Как сообщил начальник челябинской таможни Михаил Пономарев, деятельность группы была пресечена.

«Вскрыта и пресечена трансграничная группировка. Ее деятельность насчитывала более 40 эпизодов. Ущерб оценивается в более 770 млн рублей», - сообщил Пономарев во время пресс-конференции ИД «Гранада Пресс».

Начальник областной таможни отметил, что в настоящее время уголовные дела по деятельности группировки расследуются. Контрабанда стратегически важных ресурсов является одним из тяжких преступлений.

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Организованная преступная группировка (ОПГ) «черных» лесорубов вывезла из Челябинской области 78 тысяч кубических метров лесоматериалов на общую сумму свыше 770 млн рублей. Как сообщил начальник челябинской таможни Михаил Пономарев, деятельность группы была пресечена. «Вскрыта и пресечена трансграничная группировка. Ее деятельность насчитывала более 40 эпизодов. Ущерб оценивается в более 770 млн рублей», - сообщил Пономарев во время пресс-конференции ИД «Гранада Пресс». Начальник областной таможни отметил, что в настоящее время уголовные дела по деятельности группировки расследуются. Контрабанда стратегически важных ресурсов является одним из тяжких преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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