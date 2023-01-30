Владелец пермского паблика получил ранение в боях под Кременной

31 января 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Первую помощь раненому оказывал местный медицинский отряд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владелец сообщества «Афиша Перми/ Среда обитания — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» Владимир Вавилов получил ранение в ходе боевых действий на Донбассе. О случившемся пермяк, отправившийся на фронт в декабре 2022 года добровольцем, рассказал URA.RU. «Ранение я получил 7 января, на тот момент я находился на фронте месяц. Мы тогда отражали прорыв ВСУ и наемников под Кременной. Во время минометного обстрела мне в грудь прилетел осколок. Местный медицинский отряд оказал мне первую помощь, после чего я был доставлен в госпиталь», — рассказал Вавилов. По словам пермяка, после операции в госпитале, расположенном в Кременной, он несколько раз менял медучреждения. Сейчас мужчина проходит лечение в Москве, после чего будет направлен на военно-врачебную комиссию, которая определит степень его годности к дальнейшей службе. О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

Владелец сообщества «Афиша Перми/ Среда обитания — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» Владимир Вавилов получил ранение в ходе боевых действий на Донбассе. О случившемся пермяк, отправившийся на фронт в декабре 2022 года добровольцем, рассказал URA.RU. «Ранение я получил 7 января, на тот момент я находился на фронте месяц. Мы тогда отражали прорыв ВСУ и наемников под Кременной. Во время минометного обстрела мне в грудь прилетел осколок. Местный медицинский отряд оказал мне первую помощь, после чего я был доставлен в госпиталь», — рассказал Вавилов. По словам пермяка, после операции в госпитале, расположенном в Кременной, он несколько раз менял медучреждения. Сейчас мужчина проходит лечение в Москве, после чего будет направлен на военно-врачебную комиссию, которая определит степень его годности к дальнейшей службе. О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.