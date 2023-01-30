Главный подельник «смотрящего» за Тюменью, получивший 16 лет колонии, считает себя невиновным

Тюменский областной суд приговорил Александра Косарева к 16 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец Александр Косарев, приговоренный 31 января за серию преступлений различного характера к 16 годам колонии строгого режима, считает себя невиновным и планирует обжаловать приговор. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Косарев считается главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Он был арестован вместе с ним летом 2020 года по подозрению в вымогательстве.

«Он [приговор] — вообще несправедливый. Воспользовались присяжными, да и все. Только оправдательный приговор. Больше другого не будет. До последнего буду с ними сражаться. Потерпевшие не имеют ко мне никаких претензий, никто меня никогда не видел в жизни, не разговаривал со мной. Обвинение строится на показаниях одного человека, которые полностью опровергаются фактами, установленными в суде», — заявил Косарев в разговоре с агентством.

Он добавил, что в ближайшее время планирует подать апелляцию на решение Тюменского областного суда. Юрист Косарева уже готовит соответствующие документы. Ранее коллегия присяжных вынесла мужчине обвинительный вердикт и признала его виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой.

Ранее URA.RU писало о том, что «смотрящий» за Тюменью Сергей Патрушев и его приближенные были арестованы в июле 2020 года. По данным источников агентства, силовикам на криминального авторитета пожаловались тюменские проститутки. Они, в частности, заявили, что участники банды вымогают у них деньги в обмен на покровительство.