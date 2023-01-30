30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023

Подельник «смотрящего» за Тюменью, получивший 16 лет колонии, прокомментировал приговор суда. Видео

Главный подельник «смотрящего» за Тюменью, получивший 16 лет колонии, считает себя невиновным
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Тюменский областной суд приговорил Александра Косарева к 16 годам колонии строгого режима Фото:

Тюменец Александр Косарев, приговоренный 31 января за серию преступлений различного характера к 16 годам колонии строгого режима, считает себя невиновным и планирует обжаловать приговор. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Косарев считается главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Он был арестован вместе с ним летом 2020 года по подозрению в вымогательстве.

«Он [приговор] — вообще несправедливый. Воспользовались присяжными, да и все. Только оправдательный приговор. Больше другого не будет. До последнего буду с ними сражаться. Потерпевшие не имеют ко мне никаких претензий, никто меня никогда не видел в жизни, не разговаривал со мной. Обвинение строится на показаниях одного человека, которые полностью опровергаются фактами, установленными в суде», — заявил Косарев в разговоре с агентством.

Он добавил, что в ближайшее время планирует подать апелляцию на решение Тюменского областного суда. Юрист Косарева уже готовит соответствующие документы. Ранее коллегия присяжных вынесла мужчине обвинительный вердикт и признала его виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой.

Ранее URA.RU писало о том, что «смотрящий» за Тюменью Сергей Патрушев и его приближенные были арестованы в июле 2020 года. По данным источников агентства, силовикам на криминального авторитета пожаловались тюменские проститутки. Они, в частности, заявили, что участники банды вымогают у них деньги в обмен на покровительство.

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Тюменец Александр Косарев, приговоренный 31 января за серию преступлений различного характера к 16 годам колонии строгого режима, считает себя невиновным и планирует обжаловать приговор. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Косарев считается главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Он был арестован вместе с ним летом 2020 года по подозрению в вымогательстве. «Он [приговор] — вообще несправедливый. Воспользовались присяжными, да и все. Только оправдательный приговор. Больше другого не будет. До последнего буду с ними сражаться. Потерпевшие не имеют ко мне никаких претензий, никто меня никогда не видел в жизни, не разговаривал со мной. Обвинение строится на показаниях одного человека, которые полностью опровергаются фактами, установленными в суде», — заявил Косарев в разговоре с агентством. Он добавил, что в ближайшее время планирует подать апелляцию на решение Тюменского областного суда. Юрист Косарева уже готовит соответствующие документы. Ранее коллегия присяжных вынесла мужчине обвинительный вердикт и признала его виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. Ранее URA.RU писало о том, что «смотрящий» за Тюменью Сергей Патрушев и его приближенные были арестованы в июле 2020 года. По данным источников агентства, силовикам на криминального авторитета пожаловались тюменские проститутки. Они, в частности, заявили, что участники банды вымогают у них деньги в обмен на покровительство.
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