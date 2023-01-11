Присяжные огласили вердикт главному подельнику «смотрящего» за Тюменью

12 января 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Суд присяжных вынес Александру Косареву обвинительный вердикт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд присяжных вынес обвинительный вердикт Александру Косареву, который проходит по одному уголовному делу о «крышевании» проституток с Сергеем Патрушевым. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, на момент ареста в 2020 году Патрушев в криминальном мире имел статус «смотрящего» за Тюменью. «Присяжным предстояло ответить на 60 вопросов. После совещания, ответив на все вопросы, они решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения. Косарев обвиняется в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что в дальнейших судебных разбирательствах по уголовному делу присяжные принимать участия не будут. Следующее заседание суда назначено на 17 января. Ранее URA.RU писало о том, что Сергей Патрушев и его подельники были задержаны после того, как силовикам на них пожаловались проститутки. Они рассказали о том, что подчиненные «смотрящего» за Тюменью вымогают у них деньги «за крышу». Уголовное дело в отношении Сергея Патрушева было приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Остальные фигуранты находятся в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт Александру Косареву, который проходит по одному уголовному делу о «крышевании» проституток с Сергеем Патрушевым. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, на момент ареста в 2020 году Патрушев в криминальном мире имел статус «смотрящего» за Тюменью. «Присяжным предстояло ответить на 60 вопросов. После совещания, ответив на все вопросы, они решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения. Косарев обвиняется в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что в дальнейших судебных разбирательствах по уголовному делу присяжные принимать участия не будут. Следующее заседание суда назначено на 17 января. Ранее URA.RU писало о том, что Сергей Патрушев и его подельники были задержаны после того, как силовикам на них пожаловались проститутки. Они рассказали о том, что подчиненные «смотрящего» за Тюменью вымогают у них деньги «за крышу». Уголовное дело в отношении Сергея Патрушева было приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Остальные фигуранты находятся в СИЗО.