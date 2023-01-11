11 января 2023

Присяжные огласили вердикт главному подельнику «смотрящего» за Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд присяжных вынес Александру Косареву обвинительный вердикт Фото:

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт Александру Косареву, который проходит по одному уголовному делу о «крышевании» проституток с Сергеем Патрушевым. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, на момент ареста в 2020 году Патрушев в криминальном мире имел статус «смотрящего» за Тюменью.

«Присяжным предстояло ответить на 60 вопросов. После совещания, ответив на все вопросы, они решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения. Косарев обвиняется в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что в дальнейших судебных разбирательствах по уголовному делу присяжные принимать участия не будут. Следующее заседание суда назначено на 17 января.

Ранее URA.RU писало о том, что Сергей Патрушев и его подельники были задержаны после того, как силовикам на них пожаловались проститутки. Они рассказали о том, что подчиненные «смотрящего» за Тюменью вымогают у них деньги «за крышу». Уголовное дело в отношении Сергея Патрушева было приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Остальные фигуранты находятся в СИЗО.

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Суд присяжных вынес обвинительный вердикт Александру Косареву, который проходит по одному уголовному делу о «крышевании» проституток с Сергеем Патрушевым. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как ранее указывало URA.RU, на момент ареста в 2020 году Патрушев в криминальном мире имел статус «смотрящего» за Тюменью. «Присяжным предстояло ответить на 60 вопросов. После совещания, ответив на все вопросы, они решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения. Косарев обвиняется в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что в дальнейших судебных разбирательствах по уголовному делу присяжные принимать участия не будут. Следующее заседание суда назначено на 17 января. Ранее URA.RU писало о том, что Сергей Патрушев и его подельники были задержаны после того, как силовикам на них пожаловались проститутки. Они рассказали о том, что подчиненные «смотрящего» за Тюменью вымогают у них деньги «за крышу». Уголовное дело в отношении Сергея Патрушева было приостановлено из-за наличия у него тяжелого заболевания. Остальные фигуранты находятся в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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