В Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду

31 января 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Девочку госпитализировали 25 января, однако врачи не смогли спасти ей жизнь Екатерина Сычкова © URA.RU Девочка, которая 25 января зацепилась шарфом за горку одного из детских садов Екатеринбурга, умерла в больнице в ночь на 31 января. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы», – передает газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» со ссылкой на источник. По его словам, делом занялись силовики, которые после смерти могут возбудить уголовное дело. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Девочка 25 января каталась на горке и застряла в ограждении и попыталась выбраться, однако зацепившийся шарф сдавил шею. Потерявшей сознание девочке пришлось вызвать скорую помощь. В прокуратуре Свердловской области сообщали, что силовики начали проверку из-за травмы ребенка.

Девочка, которая 25 января зацепилась шарфом за горку одного из детских садов Екатеринбурга, умерла в больнице в ночь на 31 января. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы», – передает газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» со ссылкой на источник. По его словам, делом занялись силовики, которые после смерти могут возбудить уголовное дело. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Девочка 25 января каталась на горке и застряла в ограждении и попыталась выбраться, однако зацепившийся шарф сдавил шею. Потерявшей сознание девочке пришлось вызвать скорую помощь. В прокуратуре Свердловской области сообщали, что силовики начали проверку из-за травмы ребенка.