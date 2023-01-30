30 января 2023

В Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, фельдшер, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача, скорая помошь
Девочку госпитализировали 25 января, однако врачи не смогли спасти ей жизнь

Девочка, которая 25 января зацепилась шарфом за горку одного из детских садов Екатеринбурга, умерла в больнице в ночь на 31 января. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы», – передает газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» со ссылкой на источник. По его словам, делом занялись силовики, которые после смерти могут возбудить уголовное дело.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Девочка 25 января каталась на горке и застряла в ограждении и попыталась выбраться, однако зацепившийся шарф сдавил шею. Потерявшей сознание девочке пришлось вызвать скорую помощь. В прокуратуре Свердловской области сообщали, что силовики начали проверку из-за травмы ребенка.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Девочка, которая 25 января зацепилась шарфом за горку одного из детских садов Екатеринбурга, умерла в больнице в ночь на 31 января. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы», – передает газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» со ссылкой на источник. По его словам, делом занялись силовики, которые после смерти могут возбудить уголовное дело. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Девочка 25 января каталась на горке и застряла в ограждении и попыталась выбраться, однако зацепившийся шарф сдавил шею. Потерявшей сознание девочке пришлось вызвать скорую помощь. В прокуратуре Свердловской области сообщали, что силовики начали проверку из-за травмы ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...