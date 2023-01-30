В Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду

Девочка, которая 25 января зацепилась шарфом за горку одного из детских садов Екатеринбурга, умерла в больнице в ночь на 31 января. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы», – передает газета «Комсомольская правда – Екатеринбург» со ссылкой на источник. По его словам, делом занялись силовики, которые после смерти могут возбудить уголовное дело.
URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.
Девочка 25 января каталась на горке и застряла в ограждении и попыталась выбраться, однако зацепившийся шарф сдавил шею. Потерявшей сознание девочке пришлось вызвать скорую помощь. В прокуратуре Свердловской области сообщали, что силовики начали проверку из-за травмы ребенка.
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