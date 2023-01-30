Депутат Госдумы пожаловался губернатору ХМАО на ее подчиненного

31 января 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Анатолий Карпов: ближайший мировой чемпионат по шахматам должен пройти в Югре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов пожаловался губернатору Югры Наталье Комаровой на нежелание директора департамента спорта ХМАО Сергея Артамонова проводить традиционный шахматный турнир в Ханты-Мансийском автономном округе. В распоряжении URA.RU оказалось обращение депутата Госдумы Карпова на имя главы округа. «На прошлой неделе г-н Артамонов сделал заявление, что округ не собирается заниматься в этом году организацией традиционного шахматного турнира. Прошу рассмотреть возможность проведения XXII международного турнира в пгт Пойковский Нефтеюганского района с 28 мая по 06 июня 2023 г.», — написано в обращении Карпова. Сам Артамонов в разговоре с URA.RU заявил, что шахматный турнир проводиться будет, а ситуация с письмом депутата Госдумы на имя губернатора Югры является недоразумением. «Мы будем проводить карповский турнир в этом году и речь шла лишь о его трансформации. Чтобы было два мероприятия: турнир Карпова и „Шахматные звезды“ как одно. Вот и все. Это недопонимание Карпова», — прокомментировал корреспонденту агентства ситуацию директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова с переизбранием. Помимо этого, она награждена Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее ФШР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов пожаловался губернатору Югры Наталье Комаровой на нежелание директора департамента спорта ХМАО Сергея Артамонова проводить традиционный шахматный турнир в Ханты-Мансийском автономном округе. В распоряжении URA.RU оказалось обращение депутата Госдумы Карпова на имя главы округа. «На прошлой неделе г-н Артамонов сделал заявление, что округ не собирается заниматься в этом году организацией традиционного шахматного турнира. Прошу рассмотреть возможность проведения XXII международного турнира в пгт Пойковский Нефтеюганского района с 28 мая по 06 июня 2023 г.», — написано в обращении Карпова. Сам Артамонов в разговоре с URA.RU заявил, что шахматный турнир проводиться будет, а ситуация с письмом депутата Госдумы на имя губернатора Югры является недоразумением. «Мы будем проводить карповский турнир в этом году и речь шла лишь о его трансформации. Чтобы было два мероприятия: турнир Карпова и „Шахматные звезды“ как одно. Вот и все. Это недопонимание Карпова», — прокомментировал корреспонденту агентства ситуацию директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова с переизбранием. Помимо этого, она награждена Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее ФШР).