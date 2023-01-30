Рейс Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками

31 января 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

При приземлении в Сургуте у самолета Utair возникли проблемы с закрылками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет авиакомпании Utair из Москвы приземлился в Сургутском аэропорту имени Ф. К. Салманова с 40-минутным опозданием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «В 27 километрах от аэродрома Сургут экипаж самолета доложил о проблемах с закрылками, после чего на аэродроме объявили сигнал „Тревога“. Экипаж выполнял действия согласно руководству по производству полетов и спустя 40 минут благополучно приземлился», — уточняется в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково только со второго раза. После ухода на второй круг экипаж сообщил о проблеме с закрылками, во второй раз приземлиться получилось.

Самолет авиакомпании Utair из Москвы приземлился в Сургутском аэропорту имени Ф. К. Салманова с 40-минутным опозданием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «В 27 километрах от аэродрома Сургут экипаж самолета доложил о проблемах с закрылками, после чего на аэродроме объявили сигнал „Тревога“. Экипаж выполнял действия согласно руководству по производству полетов и спустя 40 минут благополучно приземлился», — уточняется в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково только со второго раза. После ухода на второй круг экипаж сообщил о проблеме с закрылками, во второй раз приземлиться получилось.