30 января 2023

Рейс Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
При приземлении в Сургуте у самолета Utair возникли проблемы с закрылками Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Москвы приземлился в Сургутском аэропорту имени Ф. К. Салманова с 40-минутным опозданием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«В 27 километрах от аэродрома Сургут экипаж самолета доложил о проблемах с закрылками, после чего на аэродроме объявили сигнал „Тревога“. Экипаж выполнял действия согласно руководству по производству полетов и спустя 40 минут благополучно приземлился», — уточняется в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково только со второго раза. После ухода на второй круг экипаж сообщил о проблеме с закрылками, во второй раз приземлиться получилось.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Самолет авиакомпании Utair из Москвы приземлился в Сургутском аэропорту имени Ф. К. Салманова с 40-минутным опозданием. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «В 27 километрах от аэродрома Сургут экипаж самолета доложил о проблемах с закрылками, после чего на аэродроме объявили сигнал „Тревога“. Экипаж выполнял действия согласно руководству по производству полетов и спустя 40 минут благополучно приземлился», — уточняется в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково только со второго раза. После ухода на второй круг экипаж сообщил о проблеме с закрылками, во второй раз приземлиться получилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...