30 января 2023

В Челябинске в элитном жилом комплексе нашли разделанную тушу барана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, мотоцикл, полиция
Полиция начнет проверку по факту обнаружения останков животного Фото:

В Челябинске рядом с элитным жилым комплексом «Ньютон» жители нашли разделанную тушу барана. Как сообщают очевидцы, по этому факту уже есть обращение в полицию.

«Рядом с жилым комплексом «Ньютон» находка - остатки разделанного барана. Здесь любят гулять родители с детьми. Жители выгуливают собак. Видимо, бродячие собаки частично начали растаскивать. В мешке целлофановом кишки. Кто-то себе праздник устраивал, возможно, со стройки», — рассказал местный житель telegram-каналу «Челябинск, который смог».

Мужчина обнаружил тушу животного в лесу на пересечении улицы Академика Макеева и проспекта имени Евгения Родионова. В УМВД города сообщили, что проведут проверку.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске рядом с элитным жилым комплексом «Ньютон» жители нашли разделанную тушу барана. Как сообщают очевидцы, по этому факту уже есть обращение в полицию. «Рядом с жилым комплексом «Ньютон» находка - остатки разделанного барана. Здесь любят гулять родители с детьми. Жители выгуливают собак. Видимо, бродячие собаки частично начали растаскивать. В мешке целлофановом кишки. Кто-то себе праздник устраивал, возможно, со стройки», — рассказал местный житель telegram-каналу «Челябинск, который смог». Мужчина обнаружил тушу животного в лесу на пересечении улицы Академика Макеева и проспекта имени Евгения Родионова. В УМВД города сообщили, что проведут проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...