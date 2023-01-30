В Челябинске в элитном жилом комплексе нашли разделанную тушу барана. Видео

31 января 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Полиция начнет проверку по факту обнаружения останков животного Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске рядом с элитным жилым комплексом «Ньютон» жители нашли разделанную тушу барана. Как сообщают очевидцы, по этому факту уже есть обращение в полицию. «Рядом с жилым комплексом «Ньютон» находка - остатки разделанного барана. Здесь любят гулять родители с детьми. Жители выгуливают собак. Видимо, бродячие собаки частично начали растаскивать. В мешке целлофановом кишки. Кто-то себе праздник устраивал, возможно, со стройки», — рассказал местный житель telegram-каналу «Челябинск, который смог». Мужчина обнаружил тушу животного в лесу на пересечении улицы Академика Макеева и проспекта имени Евгения Родионова. В УМВД города сообщили, что проведут проверку.

В Челябинске рядом с элитным жилым комплексом «Ньютон» жители нашли разделанную тушу барана. Как сообщают очевидцы, по этому факту уже есть обращение в полицию. «Рядом с жилым комплексом «Ньютон» находка - остатки разделанного барана. Здесь любят гулять родители с детьми. Жители выгуливают собак. Видимо, бродячие собаки частично начали растаскивать. В мешке целлофановом кишки. Кто-то себе праздник устраивал, возможно, со стройки», — рассказал местный житель telegram-каналу «Челябинск, который смог». Мужчина обнаружил тушу животного в лесу на пересечении улицы Академика Макеева и проспекта имени Евгения Родионова. В УМВД города сообщили, что проведут проверку.