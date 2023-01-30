Двое мигрантов незаконно перешли курганскую границу с Казахстаном при помощи «Яндекс.Карты»

31 января 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Мигранты использовали приложение с картами, чтобы обойти курганский КПП на границе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два иностранца, которым был запрещен въезд в Россию, перешли границу Курганской области и Казахстана при помощи «Яндекс. Карты», но были пойманы пограничниками. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, которые незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. <…> Используя приложение „Яндекс карты“, мигранты совместно продумали маршрут следования, <…> обошли установленные пункты пропуска в пешем порядке и пересекли госграницу в районе села Горбунешное Петуховского района, где были задержаны сотрудниками Пограничного управления», — рассказали в управлении ФСБ. Обоим был запрещен въезд в Российскую Федерацию. Суд признал вину иностранцев в нарушении миграционного законодательства. Виновных отправили отбывать наказание на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали мигрантов в поезде. Сотрудники пограничной службы обнаружили иностранцев в вагоне с углем товарного поезда.

Два иностранца, которым был запрещен въезд в Россию, перешли границу Курганской области и Казахстана при помощи «Яндекс. Карты», но были пойманы пограничниками. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, которые незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. <…> Используя приложение „Яндекс карты“, мигранты совместно продумали маршрут следования, <…> обошли установленные пункты пропуска в пешем порядке и пересекли госграницу в районе села Горбунешное Петуховского района, где были задержаны сотрудниками Пограничного управления», — рассказали в управлении ФСБ. Обоим был запрещен въезд в Российскую Федерацию. Суд признал вину иностранцев в нарушении миграционного законодательства. Виновных отправили отбывать наказание на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали мигрантов в поезде. Сотрудники пограничной службы обнаружили иностранцев в вагоне с углем товарного поезда.