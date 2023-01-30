30 января 2023

Двое мигрантов незаконно перешли курганскую границу с Казахстаном при помощи «Яндекс.Карты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Мигранты использовали приложение с картами, чтобы обойти курганский КПП на границе Фото:

Два иностранца, которым был запрещен въезд в Россию, перешли границу Курганской области и Казахстана при помощи «Яндекс. Карты», но были пойманы пограничниками. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, которые незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. <…> Используя приложение „Яндекс карты“, мигранты совместно продумали маршрут следования, <…> обошли установленные пункты пропуска в пешем порядке и пересекли госграницу в районе села Горбунешное Петуховского района, где были задержаны сотрудниками Пограничного управления», — рассказали в управлении ФСБ. Обоим был запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Суд признал вину иностранцев в нарушении миграционного законодательства. Виновных отправили отбывать наказание на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали мигрантов в поезде. Сотрудники пограничной службы обнаружили иностранцев в вагоне с углем товарного поезда.

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Два иностранца, которым был запрещен въезд в Россию, перешли границу Курганской области и Казахстана при помощи «Яндекс. Карты», но были пойманы пограничниками. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, которые незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. <…> Используя приложение „Яндекс карты“, мигранты совместно продумали маршрут следования, <…> обошли установленные пункты пропуска в пешем порядке и пересекли госграницу в районе села Горбунешное Петуховского района, где были задержаны сотрудниками Пограничного управления», — рассказали в управлении ФСБ. Обоим был запрещен въезд в Российскую Федерацию. Суд признал вину иностранцев в нарушении миграционного законодательства. Виновных отправили отбывать наказание на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали мигрантов в поезде. Сотрудники пограничной службы обнаружили иностранцев в вагоне с углем товарного поезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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