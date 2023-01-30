В Челябинске восьмиклассник пытался изнасиловать школьницу

31 января 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Полицейские определили насильника благодаря камерам видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ученик восьмого класса попытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Трашутина, 35. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, злоумышленника задержали, теперь его ждет суд. «Заявление о попытке изнасилования написала мама девочки. Правоохранители начали поиск, проверили камеры видеонаблюдения, установленные в домофоне, и по приметам нашли школьника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — сообщил URA.RU источник. По информации из социальных сетей, школьник догнал свою несовершеннолетнюю жертву в ее подъезде. Девочка успела позвать на помощь маму. Боясь быть пойманным, восьмиклассник убежал. URA.RU направило запрос в СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

В Челябинске ученик восьмого класса попытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Трашутина, 35. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, злоумышленника задержали, теперь его ждет суд. «Заявление о попытке изнасилования написала мама девочки. Правоохранители начали поиск, проверили камеры видеонаблюдения, установленные в домофоне, и по приметам нашли школьника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — сообщил URA.RU источник. По информации из социальных сетей, школьник догнал свою несовершеннолетнюю жертву в ее подъезде. Девочка успела позвать на помощь маму. Боясь быть пойманным, восьмиклассник убежал. URA.RU направило запрос в СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.