В Челябинске восьмиклассник пытался изнасиловать школьницу

В Челябинске ученик восьмого класса попытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Трашутина, 35. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, злоумышленника задержали, теперь его ждет суд.
«Заявление о попытке изнасилования написала мама девочки. Правоохранители начали поиск, проверили камеры видеонаблюдения, установленные в домофоне, и по приметам нашли школьника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — сообщил URA.RU источник.
По информации из социальных сетей, школьник догнал свою несовершеннолетнюю жертву в ее подъезде. Девочка успела позвать на помощь маму. Боясь быть пойманным, восьмиклассник убежал.
URA.RU направило запрос в СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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