В Госдуме заинтересовались предложением иркутского мэра убивать бездомных собак

Депутат Госдумы Бурматов: мэр иркутского города, предложивший убивать бездомных собак, призывает к совершению преступления

31 января 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Мэр иркутского города предложил ликвидировать бездомных собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Бодайбо (Иркутская область) Евгений Юмашев, который предложил ликвидировать бездомных собак, занимается публичным призывом к совершению серьезного преступления. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее мэр города Бодайбо Евгений Юмашев предложил убивать бездомных собак, сославшись на практику по ликвидации животных, действовавшую в СССР. При этом, отметил градоначальник, в Госдуме будет сложно найти поддержку подобной инициативы. «Это публичный призыв к совершению уголовного преступления, совершенный должностным лицом, представителем органа власти. Прокомментировать это можно только одним образом, что глава города отказывается работать, настаивает на применении откровенно криминальных решений. Тут можно только посочувствовать жителям этого города, потому что, судя по всему, в остальных сферах наверняка власти тоже ищут такие же решения. Зачем чинить дороги, если их все равно разрушат. Зачем вывозить мусор, если накидают опять. Зачем отлавливать собак, если найдется тот, кто выкинет на улицу новых животных», — сказал Владимир Бурматов. Парламентарий отметил, что сейчас в стране действует закон, который защищает безнадзорных животных от истребления, а людей — от нападения бездомных собак. «Закон подписан президентом и исполнять его придется. Я не знаю, как это объяснить. Видимо, хочет и действия Конституции приостановить у себя в городе, и действие федерального законодательства. Губернатору, на мой взгляд, есть на что обратить внимание», — уточнил он. Политик напомнил, что при ликвидации домашних животных на первый план выходит коррупция. «Желание возродить криминальные методы решения этой проблемы, сгенерировано коррупционным умыслом. Всегда самые распильные контракты в муниципалитетах раньше были на отстреле животных. Как проконтролируешь, сколько они уничтожили животных? В приюте все понятно: отлов под видеофискацию, их подсчитали, сколько стерилизовано, сколько пристроили в добрые руки. А при убийстве, что ты посчитаешь? Они головы потом принесут к администрации для отчетности? Вот так и воровали ежегодно по 2 млрд рублей по стране. Видимо, кто-то хочет повторить», — заключил депутат Бурматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Бодайбо (Иркутская область) Евгений Юмашев, который предложил ликвидировать бездомных собак, занимается публичным призывом к совершению серьезного преступления. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее мэр города Бодайбо Евгений Юмашев предложил убивать бездомных собак, сославшись на практику по ликвидации животных, действовавшую в СССР. При этом, отметил градоначальник, в Госдуме будет сложно найти поддержку подобной инициативы. «Это публичный призыв к совершению уголовного преступления, совершенный должностным лицом, представителем органа власти. Прокомментировать это можно только одним образом, что глава города отказывается работать, настаивает на применении откровенно криминальных решений. Тут можно только посочувствовать жителям этого города, потому что, судя по всему, в остальных сферах наверняка власти тоже ищут такие же решения. Зачем чинить дороги, если их все равно разрушат. Зачем вывозить мусор, если накидают опять. Зачем отлавливать собак, если найдется тот, кто выкинет на улицу новых животных», — сказал Владимир Бурматов. Парламентарий отметил, что сейчас в стране действует закон, который защищает безнадзорных животных от истребления, а людей — от нападения бездомных собак. «Закон подписан президентом и исполнять его придется. Я не знаю, как это объяснить. Видимо, хочет и действия Конституции приостановить у себя в городе, и действие федерального законодательства. Губернатору, на мой взгляд, есть на что обратить внимание», — уточнил он. Политик напомнил, что при ликвидации домашних животных на первый план выходит коррупция. «Желание возродить криминальные методы решения этой проблемы, сгенерировано коррупционным умыслом. Всегда самые распильные контракты в муниципалитетах раньше были на отстреле животных. Как проконтролируешь, сколько они уничтожили животных? В приюте все понятно: отлов под видеофискацию, их подсчитали, сколько стерилизовано, сколько пристроили в добрые руки. А при убийстве, что ты посчитаешь? Они головы потом принесут к администрации для отчетности? Вот так и воровали ежегодно по 2 млрд рублей по стране. Видимо, кто-то хочет повторить», — заключил депутат Бурматов.