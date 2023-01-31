Кремль ответил на угрозу президента Литвы, призвавшего перейти красную линию по Украине

31 января 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Литва предложила отправить истребители Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прибалтийские страны готовы делать все для дальнейшей конфронтации конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который призвал перейти все красные линии и отправить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты. «Мы видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стан в Польше. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейшую конфронтацию. Наверное, мало задумываются о последствиях. Весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран не балансируют представителей с экстремистским наклонностями», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Запад все больше вовлекается в конфликт, но это не поможет изменить ситуацию.

Прибалтийские страны готовы делать все для дальнейшей конфронтации конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который призвал перейти все красные линии и отправить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты. «Мы видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стан в Польше. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейшую конфронтацию. Наверное, мало задумываются о последствиях. Весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран не балансируют представителей с экстремистским наклонностями», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Запад все больше вовлекается в конфликт, но это не поможет изменить ситуацию.