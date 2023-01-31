Кремль ответил на угрозу президента Литвы, призвавшего перейти красную линию по Украине

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НАТО. Москва, нато, истребитель, авиациия
Литва предложила отправить истребители Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прибалтийские страны готовы делать все для дальнейшей конфронтации конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который призвал перейти все красные линии и отправить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты.

«Мы видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стан в Польше. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейшую конфронтацию. Наверное, мало задумываются о последствиях. Весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран не балансируют представителей с экстремистским наклонностями», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Запад все больше вовлекается в конфликт, но это не поможет изменить ситуацию.

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Прибалтийские страны готовы делать все для дальнейшей конфронтации конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который призвал перейти все красные линии и отправить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты. «Мы видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стан в Польше. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейшую конфронтацию. Наверное, мало задумываются о последствиях. Весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран не балансируют представителей с экстремистским наклонностями», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Запад все больше вовлекается в конфликт, но это не поможет изменить ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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