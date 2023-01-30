30 января 2023

«Коммерсант»: в пермском госуниверситете готовятся к смене ректора

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Заседание городской думы. Пермь, документ, совещание, чиновник, правительство, власть, администрация
Новым ректором может стать Игорь Германов Фото:

В Пермском Государственном Национальном Исследовательском Университете (ПГНИУ) может появится новый ректор. Сообщается, что им станет Игорь Германов.

«Один из заместителей министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета, которым будет назначен Игорь Германов», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Германов сейчас руководит управлением кадровой политики вуза.

Ранее стало известно, что нынешний ректор ПГНИУ был экстренно госпитализирован с рабочего места. Причина этого неизвестна.

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В Пермском Государственном Национальном Исследовательском Университете (ПГНИУ) может появится новый ректор. Сообщается, что им станет Игорь Германов. «Один из заместителей министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета, которым будет назначен Игорь Германов», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Германов сейчас руководит управлением кадровой политики вуза. Ранее стало известно, что нынешний ректор ПГНИУ был экстренно госпитализирован с рабочего места. Причина этого неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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