«Коммерсант»: в пермском госуниверситете готовятся к смене ректора

Новым ректором может стать Игорь Германов
В Пермском Государственном Национальном Исследовательском Университете (ПГНИУ) может появится новый ректор. Сообщается, что им станет Игорь Германов.
«Один из заместителей министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета, которым будет назначен Игорь Германов», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Германов сейчас руководит управлением кадровой политики вуза.
Ранее стало известно, что нынешний ректор ПГНИУ был экстренно госпитализирован с рабочего места. Причина этого неизвестна.
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