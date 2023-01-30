Ректора пермского госуниверситета госпитализировали

На неделе все совещания ректора отменены
Ректор Пермского Государственного Университета (ПГНГИУ) Дмитрий Красильников госпитализирован. Об этом сообщают СМИ.
«Сегодня, 31 января, стало известно о том, что ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) госпитализирован», — сообщает «Новый компаньон». На этой неделе все совещания ректора отменены.
В пресс-службе вуза информацию о госпитализации подтвердили. От дополнительных комментариев там отказались.
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