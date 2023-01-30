30 января 2023

Ректора пермского госуниверситета госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, красильников дмитрий
На неделе все совещания ректора отменены Фото:

Ректор Пермского Государственного Университета (ПГНГИУ) Дмитрий Красильников госпитализирован. Об этом сообщают СМИ.

«Сегодня, 31 января, стало известно о том, что ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) госпитализирован», — сообщает «Новый компаньон». На этой неделе все совещания ректора отменены.

В пресс-службе вуза информацию о госпитализации подтвердили. От дополнительных комментариев там отказались.

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Ректор Пермского Государственного Университета (ПГНГИУ) Дмитрий Красильников госпитализирован. Об этом сообщают СМИ. «Сегодня, 31 января, стало известно о том, что ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) госпитализирован», — сообщает «Новый компаньон». На этой неделе все совещания ректора отменены. В пресс-службе вуза информацию о госпитализации подтвердили. От дополнительных комментариев там отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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