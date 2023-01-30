Силовики возбудили дело из-за удушения девочки в детском саду Екатеринбурга

Силовики Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за смерти четырехлетней девочки, которая умерла после удушения в детском саду, где ее шарф зацепился за ограждения во время спуска с горки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«В Екатеринбурге следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней, получившей травму в детском саду», – говорится в сообщении ведомства. Силовики будут расследовать дело по 109 статье УК РФ – причинение смерти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.
Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. В это время шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу но не смогли спасти ей жизнь.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».