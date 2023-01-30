30 января 2023

Силовики возбудили дело из-за удушения девочки в детском саду Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, ск, следственное управление на транспорте
Уголовное дело возбудили через шесть дней после инцидента Фото:

Силовики Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за смерти четырехлетней девочки, которая умерла после удушения в детском саду, где ее шарф зацепился за ограждения во время спуска с горки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«В Екатеринбурге следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней, получившей травму в детском саду», – говорится в сообщении ведомства. Силовики будут расследовать дело по 109 статье УК РФ – причинение смерти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. В это время шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу но не смогли спасти ей жизнь.

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Силовики Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за смерти четырехлетней девочки, которая умерла после удушения в детском саду, где ее шарф зацепился за ограждения во время спуска с горки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «В Екатеринбурге следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней, получившей травму в детском саду», – говорится в сообщении ведомства. Силовики будут расследовать дело по 109 статье УК РФ – причинение смерти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. В это время шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу но не смогли спасти ей жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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