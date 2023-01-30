Губернатор Комарова приняла решение о создании нового департамента в правительстве ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение о создании нового департамента в правительстве округа. Департамент административного обеспечения соединит в себе функции аппарата губернатора и представительства округа при правительстве РФ в субъектах федерации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Югры.
«Постановляю создать департамент административного обеспечения ХМАО — Югры. Передать функции представительства ХМАО при правительстве РФ и в субъектах РФ и аппарата губернатора в департамент административного обеспечения», — указано в документе.
Новый департамент будет отвечать за материально-техническое обеспечения и закупки — в части этих задач он станет правопреемником представительства ХМАО. Аппарат губернатора созданное ведомство заменит в области государственной политики и нормативного правового регулирования, обеспечению деятельности мировых судов и омбудсменов, комиссии по делам несовершеннолетних, деятельность загсов и обеспечение жилыми помещениями государственного жилищного фонда округа. Также департамент административного обеспечения ХМАО возьмет на себя функции государственного заказчика при проведении закупок для госнужд, материально-техническое обеспечение губернатора и правительства.
В новом департаменте административного обеспечения будет сформировано 396 штатных единиц. Аппарат губернатора и представительство округа продолжат работать до завершения всех мероприятий, связанных с передачей полномочий.
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