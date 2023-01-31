Onlyfans перестал работать в России

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Пресс-конференция Холманских. Екатеринбург, ноутбук, компьютер
Onlyfans перестал открываться у российских пользователей Фото:

Onlyfans перестал работать в России. Сайт перестал открываться у пользователей. Также в этом убедился корреспондент URA.RU.

Если зайти на площадку через российский IP-адрес без использования VPN, сайт не будет прогружаться. Официально компания не сообщала о закрытии сайта для россиян.

Ранее сообщалось, что OnlyFans и Twitch перестали платить авторам из России. С 26 февраля 2022 года платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках, которые находятся под санкциями.

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Onlyfans перестал работать в России. Сайт перестал открываться у пользователей. Также в этом убедился корреспондент URA.RU. Если зайти на площадку через российский IP-адрес без использования VPN, сайт не будет прогружаться. Официально компания не сообщала о закрытии сайта для россиян. Ранее сообщалось, что OnlyFans и Twitch перестали платить авторам из России. С 26 февраля 2022 года платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках, которые находятся под санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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