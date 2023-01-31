Onlyfans перестал открываться у российских пользователей
Onlyfans перестал работать в России. Сайт перестал открываться у пользователей. Также в этом убедился корреспондент URA.RU.
Если зайти на площадку через российский IP-адрес без использования VPN, сайт не будет прогружаться. Официально компания не сообщала о закрытии сайта для россиян.
Ранее сообщалось, что OnlyFans и Twitch перестали платить авторам из России. С 26 февраля 2022 года платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках, которые находятся под санкциями.
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