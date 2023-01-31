Onlyfans перестал работать в России

31 января 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Onlyfans перестал открываться у российских пользователей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Onlyfans перестал работать в России. Сайт перестал открываться у пользователей. Также в этом убедился корреспондент URA.RU. Если зайти на площадку через российский IP-адрес без использования VPN, сайт не будет прогружаться. Официально компания не сообщала о закрытии сайта для россиян. Ранее сообщалось, что OnlyFans и Twitch перестали платить авторам из России. С 26 февраля 2022 года платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках, которые находятся под санкциями.

Onlyfans перестал работать в России. Сайт перестал открываться у пользователей. Также в этом убедился корреспондент URA.RU. Если зайти на площадку через российский IP-адрес без использования VPN, сайт не будет прогружаться. Официально компания не сообщала о закрытии сайта для россиян. Ранее сообщалось, что OnlyFans и Twitch перестали платить авторам из России. С 26 февраля 2022 года платформы перестали выводить деньги на счета в российских банках, которые находятся под санкциями.