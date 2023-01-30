Второй фигурант дела о поджоге военкомата в ХМАО еще находится на скамье подсудимых

Второй фигурант уголовного дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен все еще ждет приговора. Он, как и Владислав Борисенко получивший 12 лет колонии, обвиняется в подготовке террористического акта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центрального окружного военного суда.
«Изначально он подал ходатайство о разбирательстве в особом судебном порядке. Потом отказался и суд перешел в общий порядок судебного разбирательства. Поэтому завтра будет проходить одно из первых заседаний», — сказали в суде.
По материалам уголовного дела, Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко в мае 2022 года закидали военкомат Нижневартовска «коктейлями Молотова». После этого на них завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали в теракт. Борисенко заявлял, что за поджог некий неизвестный обещал заплатить им от одного до трех млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.
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