Второй фигурант дела о поджоге военкомата в ХМАО еще находится на скамье подсудимых

31 января 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Второй поджигатель военкомата в Нижневартовске еще находится на скамье подсудимых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Второй фигурант уголовного дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен все еще ждет приговора. Он, как и Владислав Борисенко получивший 12 лет колонии, обвиняется в подготовке террористического акта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центрального окружного военного суда. «Изначально он подал ходатайство о разбирательстве в особом судебном порядке. Потом отказался и суд перешел в общий порядок судебного разбирательства. Поэтому завтра будет проходить одно из первых заседаний», — сказали в суде. По материалам уголовного дела, Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко в мае 2022 года закидали военкомат Нижневартовска «коктейлями Молотова». После этого на них завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали в теракт. Борисенко заявлял, что за поджог некий неизвестный обещал заплатить им от одного до трех млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.

Второй фигурант уголовного дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен все еще ждет приговора. Он, как и Владислав Борисенко получивший 12 лет колонии, обвиняется в подготовке террористического акта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центрального окружного военного суда. «Изначально он подал ходатайство о разбирательстве в особом судебном порядке. Потом отказался и суд перешел в общий порядок судебного разбирательства. Поэтому завтра будет проходить одно из первых заседаний», — сказали в суде. По материалам уголовного дела, Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко в мае 2022 года закидали военкомат Нижневартовска «коктейлями Молотова». После этого на них завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали в теракт. Борисенко заявлял, что за поджог некий неизвестный обещал заплатить им от одного до трех млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.