30 января 2023

Второй фигурант дела о поджоге военкомата в ХМАО еще находится на скамье подсудимых

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Второй поджигатель военкомата в Нижневартовске еще находится на скамье подсудимых Фото:

Второй фигурант уголовного дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен все еще ждет приговора. Он, как и Владислав Борисенко получивший 12 лет колонии, обвиняется в подготовке террористического акта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центрального окружного военного суда.

«Изначально он подал ходатайство о разбирательстве в особом судебном порядке. Потом отказался и суд перешел в общий порядок судебного разбирательства. Поэтому завтра будет проходить одно из первых заседаний», — сказали в суде.

По материалам уголовного дела, Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко в мае 2022 года закидали военкомат Нижневартовска «коктейлями Молотова». После этого на них завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали в теракт. Борисенко заявлял, что за поджог некий неизвестный обещал заплатить им от одного до трех млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.

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Второй фигурант уголовного дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен все еще ждет приговора. Он, как и Владислав Борисенко получивший 12 лет колонии, обвиняется в подготовке террористического акта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центрального окружного военного суда. «Изначально он подал ходатайство о разбирательстве в особом судебном порядке. Потом отказался и суд перешел в общий порядок судебного разбирательства. Поэтому завтра будет проходить одно из первых заседаний», — сказали в суде. По материалам уголовного дела, Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко в мае 2022 года закидали военкомат Нижневартовска «коктейлями Молотова». После этого на них завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали в теракт. Борисенко заявлял, что за поджог некий неизвестный обещал заплатить им от одного до трех млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в феврале этого года Борисенко за поджог военкомата получил 12 лет колонии. Центральный окружной военный суд назначил ему наказание за теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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