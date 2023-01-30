Житель ХМАО получил первый в РФ приговор за теракт после поджога военкомата

31 января 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Военный суд назначил поджигателю военкомата в Нижневартовске 12 лет колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Центральный окружной военный суд назначил наказание в виде 12 лет колонии Владиславу Борисенко, который поджог военкомат в Нижневартовске. Суд вынес приговор по статье «Теракт», сказано в сообщении ТАСС. «Впервые в РФ суд вынес приговор по статье „Теракт“ за поджог военкомата. Обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии», — сказано в сообщении. На сайте суда указано, что судебное заседание по уголовному делу Борисенко началось сегодня в 11:00. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.

Центральный окружной военный суд назначил наказание в виде 12 лет колонии Владиславу Борисенко, который поджог военкомат в Нижневартовске. Суд вынес приговор по статье «Теракт», сказано в сообщении ТАСС. «Впервые в РФ суд вынес приговор по статье „Теракт“ за поджог военкомата. Обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии», — сказано в сообщении. На сайте суда указано, что судебное заседание по уголовному делу Борисенко началось сегодня в 11:00. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.