30 января 2023

Житель ХМАО получил первый в РФ приговор за теракт после поджога военкомата

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Музей заповедник истории политических репрессий
Военный суд назначил поджигателю военкомата в Нижневартовске 12 лет колонии Фото:

Центральный окружной военный суд назначил наказание в виде 12 лет колонии Владиславу Борисенко, который поджог военкомат в Нижневартовске. Суд вынес приговор по статье «Теракт», сказано в сообщении ТАСС.

«Впервые в РФ суд вынес приговор по статье „Теракт“ за поджог военкомата. Обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии», — сказано в сообщении.

На сайте суда указано, что судебное заседание по уголовному делу Борисенко началось сегодня в 11:00. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.

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Центральный окружной военный суд назначил наказание в виде 12 лет колонии Владиславу Борисенко, который поджог военкомат в Нижневартовске. Суд вынес приговор по статье «Теракт», сказано в сообщении ТАСС. «Впервые в РФ суд вынес приговор по статье „Теракт“ за поджог военкомата. Обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии», — сказано в сообщении. На сайте суда указано, что судебное заседание по уголовному делу Борисенко началось сегодня в 11:00. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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