Глава аппарата губернатора объяснил смысл реформы в правительстве ХМАО

Департамент административного обеспечения в окружном правительстве создается для решения задач по централизованному материально-техническому снабжению органов госвласти. Об этом URA.RU сообщил руководитель аппарата губернатора, вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин.
«По аппарату губернатора происходит корректировка наименования. Он будет называться аппаратом губернатора, правительства ХМАО-Югры. Из аппарата выделяется департамент по хозяйственному направлению», — прокомментировал Уткин.
Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, добавил, что реформа снизит часть нагрузки с аппарата губернатора ХМАО. «Аппарат губернатора должен заниматься обращениями граждан, нормотворческой деятельностью, контролем за исполнением поручений главы региона, а не закупкой воды и канцелярии. Для этого и решено создать отдельный департамент, который полностью на себя возьмет на себя все вопросы материально-технического обеспечения», — прокомментировал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова инициировала создание департамента административного обеспечения в окружном правительстве. Его штатная численность составит 396 человек.
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