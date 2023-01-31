Глава аппарата губернатора объяснил смысл реформы в правительстве ХМАО

Вице-губернатор Уткин: новый департамент нужен для материально-технического обеспечения властей ХМАО

01 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Через две недели аппарат сменит название и обновит функционал Фото: Александр Елизаров © URA.RU Департамент административного обеспечения в окружном правительстве создается для решения задач по централизованному материально-техническому снабжению органов госвласти. Об этом URA.RU сообщил руководитель аппарата губернатора, вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин. «По аппарату губернатора происходит корректировка наименования. Он будет называться аппаратом губернатора, правительства ХМАО-Югры. Из аппарата выделяется департамент по хозяйственному направлению», — прокомментировал Уткин. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, добавил, что реформа снизит часть нагрузки с аппарата губернатора ХМАО. «Аппарат губернатора должен заниматься обращениями граждан, нормотворческой деятельностью, контролем за исполнением поручений главы региона, а не закупкой воды и канцелярии. Для этого и решено создать отдельный департамент, который полностью на себя возьмет на себя все вопросы материально-технического обеспечения», — прокомментировал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова инициировала создание департамента административного обеспечения в окружном правительстве. Его штатная численность составит 396 человек.

Департамент административного обеспечения в окружном правительстве создается для решения задач по централизованному материально-техническому снабжению органов госвласти. Об этом URA.RU сообщил руководитель аппарата губернатора, вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин. «По аппарату губернатора происходит корректировка наименования. Он будет называться аппаратом губернатора, правительства ХМАО-Югры. Из аппарата выделяется департамент по хозяйственному направлению», — прокомментировал Уткин. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, добавил, что реформа снизит часть нагрузки с аппарата губернатора ХМАО. «Аппарат губернатора должен заниматься обращениями граждан, нормотворческой деятельностью, контролем за исполнением поручений главы региона, а не закупкой воды и канцелярии. Для этого и решено создать отдельный департамент, который полностью на себя возьмет на себя все вопросы материально-технического обеспечения», — прокомментировал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова инициировала создание департамента административного обеспечения в окружном правительстве. Его штатная численность составит 396 человек.