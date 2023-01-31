Депутат Госдумы предложил дать уехавшим россиянам готовый бизнес, чтобы их вернуть

31 января 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Россияне смогут вернуться и получить от государства землю и технику для ее освоения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уехавшим после объявления частичной мобилизации необходимо предоставить порядка 10 гектар земли, технику и выкупать у них готовый продукт, чтобы вернуть их на родину. Такой инициативой с URA.RU поделился депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «После объявления мобилизации от 800 тысяч до миллиона людей уехало. Этих людей нужно обязательно вернуть. Есть консолидированное решение. Их надо простить, не принимать никаких мер. Дать им возможность вернуться. В качестве таких мер может быть такая вещь: у нас есть 15 миллионов гектар необрабатываемых сельскохозяйственных земель. Земля есть, она пустует. Надо дать этим людям возможность обрабатывать эту землю. Дать им бесплатно гектаров под 10-15, дать за счет государства технику, дать гарантированный выкуп этой сельхозпродукции, и пусть едут осваивать новые земли. Это хорошие, действенные меры. Если все будет нормально, то через 5-10 лет отдавать эту землю в собственность», — предложил депутат в беседе с URA.RU. Гусев отметил, что такое решение нужно принимать сообща с другими депутатами и правительством РФ. «Подобная инициатива есть у партий. Я думаю, в ближайшее время их будет больше. Надо совместно это сделать. Нет такого, чтобы кто-то один это может сделать. Должны быть межфракционные инициативы, должны быть паломники в правительстве, в администрации президента», — уточнил он. Ранее Дмитрий Гусев предложил также использовать российскую землю для привлечения в страну европейцев и американцев. По его мнению, в комплексе с другими мерами это поможет улучшить демографическую ситуацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предлагал конфисковать имущество у уехавших россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эта тема в Кремле не обсуждается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уехавшим после объявления частичной мобилизации необходимо предоставить порядка 10 гектар земли, технику и выкупать у них готовый продукт, чтобы вернуть их на родину. Такой инициативой с URA.RU поделился депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «После объявления мобилизации от 800 тысяч до миллиона людей уехало. Этих людей нужно обязательно вернуть. Есть консолидированное решение. Их надо простить, не принимать никаких мер. Дать им возможность вернуться. В качестве таких мер может быть такая вещь: у нас есть 15 миллионов гектар необрабатываемых сельскохозяйственных земель. Земля есть, она пустует. Надо дать этим людям возможность обрабатывать эту землю. Дать им бесплатно гектаров под 10-15, дать за счет государства технику, дать гарантированный выкуп этой сельхозпродукции, и пусть едут осваивать новые земли. Это хорошие, действенные меры. Если все будет нормально, то через 5-10 лет отдавать эту землю в собственность», — предложил депутат в беседе с URA.RU. Гусев отметил, что такое решение нужно принимать сообща с другими депутатами и правительством РФ. «Подобная инициатива есть у партий. Я думаю, в ближайшее время их будет больше. Надо совместно это сделать. Нет такого, чтобы кто-то один это может сделать. Должны быть межфракционные инициативы, должны быть паломники в правительстве, в администрации президента», — уточнил он. Ранее Дмитрий Гусев предложил также использовать российскую землю для привлечения в страну европейцев и американцев. По его мнению, в комплексе с другими мерами это поможет улучшить демографическую ситуацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предлагал конфисковать имущество у уехавших россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эта тема в Кремле не обсуждается.