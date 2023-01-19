Кремль ответил на вопрос о конфискации имущества уехавших из РФ

В Кремле заявили, что президент РФ не обсуждал с Госдумой вопрос конфискации имущества уехавших россиян
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тему конфискации имущества у уехавших россиян. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет. Эта тема не обсуждалась», — отметил Песков, уточнив также, что в Кремле пока нет позиции по этому вопросу.
В Госдуме активно обсуждается возможность конфискации имущества у уехавших россиян. Ранее об этом заявлял спикер Вячеслав Володин. Зампред ГД Анна Попова предложила отдавать квартиры уехавших сиротам. Также появилась информация, что готовится соответствующий законопроект.
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