Кремль ответил на вопрос о конфискации имущества уехавших из РФ

Ответ Кремля на вопрос о конфискации имущества уехавших из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле заявили, что президент РФ не обсуждал с Госдумой вопрос конфискации имущества уехавших россиян Фото:

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тему конфискации имущества у уехавших россиян. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Эта тема не обсуждалась», — отметил Песков, уточнив также, что в Кремле пока нет позиции по этому вопросу.

В Госдуме активно обсуждается возможность конфискации имущества у уехавших россиян. Ранее об этом заявлял спикер Вячеслав Володин. Зампред ГД Анна Попова предложила отдавать квартиры уехавших сиротам. Также появилась информация, что готовится соответствующий законопроект.

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В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным тему конфискации имущества у уехавших россиян. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. Эта тема не обсуждалась», — отметил Песков, уточнив также, что в Кремле пока нет позиции по этому вопросу. В Госдуме активно обсуждается возможность конфискации имущества у уехавших россиян. Ранее об этом заявлял спикер Вячеслав Володин. Зампред ГД Анна Попова предложила отдавать квартиры уехавших сиротам. Также появилась информация, что готовится соответствующий законопроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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