Челябинский горох вырастят на экспорт в Китай

31 января 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Челябинский горох востребован в Китае Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области увеличат площади с посевами востребованного в Китае гороха. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, рост составит 9,1 тыс. га. «Вырастут площади под бобовыми культурами: на 9,6 тыс. га. В частности, под горохом — на 9,1 тыс. га. Эта культура востребована на экспорт в Китай», — отметили в минсельхозе области. При этом посевы масличных культур ждет снижение. Тем самым будет приостановлен тренд последних лет, когда объем рос. Изменение специалисты объяснили сокращением экспорта льна. Подсолнечник посеют в том же количестве, что и в 2022 году — 148 тысяч га. Культура востребована внутри России. Пресс-служба ведомства сообщила предварительные цифры: в 2023 году пашню в обработке запланировали увеличить на 57 тысяч га. В результате посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, яровой сев — 1 млн 799,8 тыс. га. Планируется, что посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, яровой сев — 1 млн 799,8 тыс. га. Кроме бобовых, посевы до 1 млн 366,6 тыс. га увеличатся под зерновыми и зернобобовыми культурами. В частности, больше посадят пшеницы.

В Челябинской области увеличат площади с посевами востребованного в Китае гороха. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, рост составит 9,1 тыс. га. «Вырастут площади под бобовыми культурами: на 9,6 тыс. га. В частности, под горохом — на 9,1 тыс. га. Эта культура востребована на экспорт в Китай», — отметили в минсельхозе области. При этом посевы масличных культур ждет снижение. Тем самым будет приостановлен тренд последних лет, когда объем рос. Изменение специалисты объяснили сокращением экспорта льна. Подсолнечник посеют в том же количестве, что и в 2022 году — 148 тысяч га. Культура востребована внутри России. Пресс-служба ведомства сообщила предварительные цифры: в 2023 году пашню в обработке запланировали увеличить на 57 тысяч га. В результате посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, яровой сев — 1 млн 799,8 тыс. га. Планируется, что посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, яровой сев — 1 млн 799,8 тыс. га. Кроме бобовых, посевы до 1 млн 366,6 тыс. га увеличатся под зерновыми и зернобобовыми культурами. В частности, больше посадят пшеницы.