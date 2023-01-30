Челябинский горох вырастят на экспорт в Китай

В Челябинской области увеличат площади с посевами востребованного в Китае гороха. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, рост составит 9,1 тыс. га.
«Вырастут площади под бобовыми культурами: на 9,6 тыс. га. В частности, под горохом — на 9,1 тыс. га. Эта культура востребована на экспорт в Китай», — отметили в минсельхозе области.
При этом посевы масличных культур ждет снижение. Тем самым будет приостановлен тренд последних лет, когда объем рос. Изменение специалисты объяснили сокращением экспорта льна. Подсолнечник посеют в том же количестве, что и в 2022 году — 148 тысяч га. Культура востребована внутри России.
Пресс-служба ведомства сообщила предварительные цифры: в 2023 году пашню в обработке запланировали увеличить на 57 тысяч га. В результате посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, яровой сев — 1 млн 799,8 тыс. га.
Планируется, что посевная площадь составит 1 млн 974 тыс. га, яровой сев — 1 млн 799,8 тыс. га. Кроме бобовых, посевы до 1 млн 366,6 тыс. га увеличатся под зерновыми и зернобобовыми культурами. В частности, больше посадят пшеницы.
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