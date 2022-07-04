Подписанием договора с «СКБ-Контур» Алексей Орлов открыл программу мэрии на «Иннопроме» Фото: Денис Аллаяров / URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

На полях промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов договорился о сотрудничестве с гендиректором IT-компании «СКБ-Контур» Михаилом Сродных. Это означает, что при строительстве «Контур-парка» — своей новой штаб-квартиры — предприятие сможет опираться на поддержку городских властей (например, при согласовании граддокументтации).

«Мы горды, что головной офис крупнейшей федеральной компании располагается в Екатеринбурге. Муниципалитет и акционерное общество достаточно давно и по различным направлениям сотрдуничают, а сегодня на территории мегаполиса реализуется масштабный проект „Контур-парк“. И без взаимодействия с администрацией решение ряда градостроительных вопросов трудно обойти», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

О строительстве IT-деревни в микрорайоне Широкая речка говорил и Евгений Куйвашев, включивший рассказ о ней в свое программное выступление перед депутатами заксобрания 28 июня. Как писало URA.RU, к 2030 году на площади в 37 гектаров «Контур» построит не только новые офисы, но и жилье для сотрудников, спортивные площадки с общим доступом. По словам Сродных, городок станет одной из достопримечательностей Екатеринбурга. «Хотим, чтобы молодым айтишникам было интересно учиться, работать и жить в регионе», — цитирует Сродных пресс-служба «СКБ-Контура».

Новые рендеры IT-деревни выглядят так.

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»

Фото предоставлено пресс-службой «СКБ-Контур»