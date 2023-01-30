Тюменские власти ищут сотрудника для работы с секретными документами

Сотрудник должен будет следить за тем, чтобы секретные данные не оказались в чужих руках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области нужен сотрудник, который будет вести секретное делопроизводство в секторе мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«Департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области требуется главный специалист сектора мобилизационной подготовки. Должностные обязанности: осуществлять мероприятия по организации режима секретности и ведению секретного делопроизводства», — говорится в вакансии на портале «Работа в России».

Также сотрудник должен будет контролировать, чтобы в департаменте не нарушался режим работы с секретными документами, оформлять допуски коллег к гостайне и выполнять иные обязанности. Рабочий день будет ненормированным. За это власти готовы платить от 21 622 до 31 232 рублей в месяц.

Как ранее писало URA.RU, в правительстве Тюменской области открыто множество вакансий для чиновников. В частности, власти ищут заместителей директоров в департаменты экономики и информатизации, а в аппарат губернатора требуется сразу 19 сотрудников.