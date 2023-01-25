В Тюмени открыли вакансию на должность заместителя топ-чиновника

В тюменском правительстве ищут заместителя для директора департамента информатизации

В департамент правительства ищут человека, который разбирается в вопросах информатизации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские власти открыли вакансию на должность заместителя директора департамента информатизации региона Станислава Логинова. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуется заместитель директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России».

В обязанности сотрудника будет входить подготовка писем и нормативных актов, руководство подразделениями департамента и участие в совещаниях. На должность готовы рассмотреть соискателей с высшим образованием и не менее чем двумя годами работы по соответствующей специальности или на госслужбе.

Ранее URA.RU писало, что в аппарат губернатора региона ищут человека, который будет отвечать за награждения граждан и должностных лиц. Ему обещают максимальную зарплату в 31 тысячу рублей. При этом тюменцы могут заработать почти в 10 раз больше, если будут не чиновниками, а простыми рабочими на мясокомбинате в Кирове, вакансии которых предлагают жителям области.