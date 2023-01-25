В Тюмени открыли вакансию на должность заместителя топ-чиновника

Тюменские власти открыли вакансию на должность заместителя директора департамента информатизации региона Станислава Логинова. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».
«Требуется заместитель директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России».
В обязанности сотрудника будет входить подготовка писем и нормативных актов, руководство подразделениями департамента и участие в совещаниях. На должность готовы рассмотреть соискателей с высшим образованием и не менее чем двумя годами работы по соответствующей специальности или на госслужбе.
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Тюменские власти открыли вакансию на должность заместителя директора департамента информатизации региона Станислава Логинова. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Требуется заместитель директора департамента информатизации Тюменской области. Заработная плата — 73 500 рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России». В обязанности сотрудника будет входить подготовка писем и нормативных актов, руководство подразделениями департамента и участие в совещаниях. На должность готовы рассмотреть соискателей с высшим образованием и не менее чем двумя годами работы по соответствующей специальности или на госслужбе. Ранее URA.RU писало, что в аппарат губернатора региона ищут человека, который будет отвечать за награждения граждан и должностных лиц. Ему обещают максимальную зарплату в 31 тысячу рублей. При этом тюменцы могут заработать почти в 10 раз больше, если будут не чиновниками, а простыми рабочими на мясокомбинате в Кирове, вакансии которых предлагают жителям области.