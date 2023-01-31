В Нижнем Тагиле задержаны полицейские, в машине которых умирал свердловчанин

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В Нижнем Тагиле задержаны полицейские, которые везли в отдел полиции мужчину, умершего по дороге. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых ведомствах.

«Сотрудники задержаны, возбуждено дело о превышении полномочий, фигурантами которого они стали», – сообщил собеседник агентства. По его словам, после решения суда силовиков могут отправить в СИЗО, где они дождутся приговора.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что мужчина был задержан после дебоша, который устроил у психиатрической клиники. По словам жены погибшего, силовики затолкали его в спецмашину, и мужчина не дожил до приезда в отдел полиции. Полковник Горелых отмечал, что погибший был ранее судим по нескольким статьям.

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В Нижнем Тагиле задержаны полицейские, которые везли в отдел полиции мужчину, умершего по дороге. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых ведомствах. «Сотрудники задержаны, возбуждено дело о превышении полномочий, фигурантами которого они стали», – сообщил собеседник агентства. По его словам, после решения суда силовиков могут отправить в СИЗО, где они дождутся приговора. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что мужчина был задержан после дебоша, который устроил у психиатрической клиники. По словам жены погибшего, силовики затолкали его в спецмашину, и мужчина не дожил до приезда в отдел полиции. Полковник Горелых отмечал, что погибший был ранее судим по нескольким статьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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