В Нижнем Тагиле задержаны полицейские, в машине которых умирал свердловчанин

31 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Полицейских доставят в суд для избрания меры пресечения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижнем Тагиле задержаны полицейские, которые везли в отдел полиции мужчину, умершего по дороге. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых ведомствах. «Сотрудники задержаны, возбуждено дело о превышении полномочий, фигурантами которого они стали», – сообщил собеседник агентства. По его словам, после решения суда силовиков могут отправить в СИЗО, где они дождутся приговора. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что мужчина был задержан после дебоша, который устроил у психиатрической клиники. По словам жены погибшего, силовики затолкали его в спецмашину, и мужчина не дожил до приезда в отдел полиции. Полковник Горелых отмечал, что погибший был ранее судим по нескольким статьям.

В Нижнем Тагиле задержаны полицейские, которые везли в отдел полиции мужчину, умершего по дороге. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых ведомствах. «Сотрудники задержаны, возбуждено дело о превышении полномочий, фигурантами которого они стали», – сообщил собеседник агентства. По его словам, после решения суда силовиков могут отправить в СИЗО, где они дождутся приговора. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что мужчина был задержан после дебоша, который устроил у психиатрической клиники. По словам жены погибшего, силовики затолкали его в спецмашину, и мужчина не дожил до приезда в отдел полиции. Полковник Горелых отмечал, что погибший был ранее судим по нескольким статьям.