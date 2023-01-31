Созданная в компании Evo Lab из Челябинска нейросеть на пациентах Свердловской области и Москвы будет учиться искать рак. Как URA.RU рассказал директор по развитию организации Евгений Алханов, это позволит повысить точность прогнозов алгоритма.
«Ведем переговоры с минздравом Свердловской области о сотрудничестве с клиниками Екатеринбурга и Асбеста. Увеличив „насмотренность“ нейросети, мы сможем поднять точность ее прогнозов», — пояснил URA.RU Алханов.
Продукт был представлен в начале 2022 года. Написанная программа способна находить онкозаболевания кишечника человека. Для «обучения» алгоритма ему показали 30 тысяч снимков полости пациентов, размеченных по принципу наличия или отсутствия раковых опухолей. Базу предоставили в областном онкоцентре.
В настоящий момент точность прогнозов искусственного интеллекта достигла 72%. Ее необходимо увеличить до 98%. Для этого разработчикам необходимо удвоить количество снимков, которые «покажут» алгоритму. Решить задачу как раз помогут партнеры в других регионах.
Собеседник URA.RU уточнил, что стал одним из победителей стартапов акселератора Сбербанка. Позже новаторскую разработку заявят в Росздрав для получения регистрационного удостоверения на медизделие.
Компанию из Челябинска поддержал Сбербанк в своем акселераторе
Фото: пресс-служба компании Evo Lab
Челябинские разработчики договорились о сотрудничестве с клиниками Свердловской области и Москвы
Созданная в компании Evo Lab из Челябинска нейросеть на пациентах Свердловской области и Москвы будет учиться искать рак. Как URA.RU рассказал директор по развитию организации Евгений Алханов, это позволит повысить точность прогнозов алгоритма. «Ведем переговоры с минздравом Свердловской области о сотрудничестве с клиниками Екатеринбурга и Асбеста. Увеличив „насмотренность“ нейросети, мы сможем поднять точность ее прогнозов», — пояснил URA.RU Алханов. Продукт был представлен в начале 2022 года. Написанная программа способна находить онкозаболевания кишечника человека. Для «обучения» алгоритма ему показали 30 тысяч снимков полости пациентов, размеченных по принципу наличия или отсутствия раковых опухолей. Базу предоставили в областном онкоцентре. В настоящий момент точность прогнозов искусственного интеллекта достигла 72%. Ее необходимо увеличить до 98%. Для этого разработчикам необходимо удвоить количество снимков, которые «покажут» алгоритму. Решить задачу как раз помогут партнеры в других регионах. Собеседник URA.RU уточнил, что стал одним из победителей стартапов акселератора Сбербанка. Позже новаторскую разработку заявят в Росздрав для получения регистрационного удостоверения на медизделие.