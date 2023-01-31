Увеличение «насмотренности» нейросети поднимет точность прогнозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Созданная в компании Evo Lab из Челябинска нейросеть на пациентах Свердловской области и Москвы будет учиться искать рак. Как URA.RU рассказал директор по развитию организации Евгений Алханов, это позволит повысить точность прогнозов алгоритма.

«Ведем переговоры с минздравом Свердловской области о сотрудничестве с клиниками Екатеринбурга и Асбеста. Увеличив „насмотренность“ нейросети, мы сможем поднять точность ее прогнозов», — пояснил URA.RU Алханов.

Продукт был представлен в начале 2022 года. Написанная программа способна находить онкозаболевания кишечника человека. Для «обучения» алгоритма ему показали 30 тысяч снимков полости пациентов, размеченных по принципу наличия или отсутствия раковых опухолей. Базу предоставили в областном онкоцентре.

В настоящий момент точность прогнозов искусственного интеллекта достигла 72%. Ее необходимо увеличить до 98%. Для этого разработчикам необходимо удвоить количество снимков, которые «покажут» алгоритму. Решить задачу как раз помогут партнеры в других регионах.

Собеседник URA.RU уточнил, что стал одним из победителей стартапов акселератора Сбербанка. Позже новаторскую разработку заявят в Росздрав для получения регистрационного удостоверения на медизделие.

Компанию из Челябинска поддержал Сбербанк в своем акселераторе Фото: пресс-служба компании Evo Lab