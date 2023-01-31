31 января 2023

Челябинская нейросеть будет искать рак у москвичей и свердловчан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, койки, палата, эпидемия, врач, больница, лапароскопия, медики, центр онкологии и ядерной медицины
Увеличение «насмотренности» нейросети поднимет точность прогнозов Фото:

Созданная в компании Evo Lab из Челябинска нейросеть на пациентах Свердловской области и Москвы будет учиться искать рак. Как URA.RU рассказал директор по развитию организации Евгений Алханов, это позволит повысить точность прогнозов алгоритма.

«Ведем переговоры с минздравом Свердловской области о сотрудничестве с клиниками Екатеринбурга и Асбеста. Увеличив „насмотренность“ нейросети, мы сможем поднять точность ее прогнозов», — пояснил URA.RU Алханов.

Продукт был представлен в начале 2022 года. Написанная программа способна находить онкозаболевания кишечника человека. Для «обучения» алгоритма ему показали 30 тысяч снимков полости пациентов, размеченных по принципу наличия или отсутствия раковых опухолей. Базу предоставили в областном онкоцентре.

В настоящий момент точность прогнозов искусственного интеллекта достигла 72%. Ее необходимо увеличить до 98%. Для этого разработчикам необходимо удвоить количество снимков, которые «покажут» алгоритму. Решить задачу как раз помогут партнеры в других регионах.

Собеседник URA.RU уточнил, что стал одним из победителей стартапов акселератора Сбербанка. Позже новаторскую разработку заявят в Росздрав для получения регистрационного удостоверения на медизделие.

Компанию из Челябинска поддержал Сбербанк в своем акселераторе
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Челябинские разработчики договорились о сотрудничестве с клиниками Свердловской области и Москвы
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Созданная в компании Evo Lab из Челябинска нейросеть на пациентах Свердловской области и Москвы будет учиться искать рак. Как URA.RU рассказал директор по развитию организации Евгений Алханов, это позволит повысить точность прогнозов алгоритма. «Ведем переговоры с минздравом Свердловской области о сотрудничестве с клиниками Екатеринбурга и Асбеста. Увеличив „насмотренность“ нейросети, мы сможем поднять точность ее прогнозов», — пояснил URA.RU Алханов. Продукт был представлен в начале 2022 года. Написанная программа способна находить онкозаболевания кишечника человека. Для «обучения» алгоритма ему показали 30 тысяч снимков полости пациентов, размеченных по принципу наличия или отсутствия раковых опухолей. Базу предоставили в областном онкоцентре. В настоящий момент точность прогнозов искусственного интеллекта достигла 72%. Ее необходимо увеличить до 98%. Для этого разработчикам необходимо удвоить количество снимков, которые «покажут» алгоритму. Решить задачу как раз помогут партнеры в других регионах. Собеседник URA.RU уточнил, что стал одним из победителей стартапов акселератора Сбербанка. Позже новаторскую разработку заявят в Росздрав для получения регистрационного удостоверения на медизделие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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