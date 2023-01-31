Хуснуллин: строители опережают график работ по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин: Крымский мост будет полностью отремонтирован к марту этого года

Ремонт Крымского моста проходит с опережением графика, заявил Марат Хуснуллин Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

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Восстановление Крымского моста планируется завершить к марту этого года, часть работ удается завершить раньше срока. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов», — передали URA.RU слова Марата Хуснуллина в аппарате вице-премьера. Уточняется, что восстановлением Крымского моста круглосуточно занимаются 280 человек, а в работе задействовано 20 единиц техники. Хуснуллин отметил, что строители уже завершили надвижку последнего пролетного строения левой автомобильной части моста, с чем справились на пять с половиной часов раньше запланированного срока.

«Это (опережение запланированных сроков — прим. ред.) результат высокого профессионализма и опыта мостовиков», — подчеркнул он. По его словам, пролет будет полностью опущен в свое проектное положение уже в начале февраля, а затем строители смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.

Движение по Крымскому мосту было возобновлено 17 января этого года. До этого было приостановлено движение из-за проведения ремонтных работ, передают «Дни.ру». Также сообщалось о завершении монтажа третьего пролета левой автодорожной части, передает «Национальная служба новостей». Взрыв на Крымском мосту был произведен 8 октября. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, теракт был организован украинскими спецслужбами.