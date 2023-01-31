В Свердловской области в пожаре сгорели бабушка с внучкой

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Пожар произошел в селе Ларьковка Фото:

В селе Ларьковка (Свердловская область) умерли от отравления дымом в пожаре 70-летняя пенсионерка и ее 25-летняя внучка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Утром 31 января 2023 года в Серовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении тел двух женщин в ходе тушения пожара в частном доме в селе Ларьковка Серовского городского округа», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что эксперты выясняют, из-за чего могли умереть женщины, однако, по предварительной информации, причиной стало отравление дымом. Следователи расспрашивают соседей о погибших.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по одной из версий, пожар произошел из-за неправильного использования печи. Следов насильственной смерти не нашли, однако окончательный вывод о причине смерти сделают после соответствующих экспертиз.

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В селе Ларьковка (Свердловская область) умерли от отравления дымом в пожаре 70-летняя пенсионерка и ее 25-летняя внучка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Утром 31 января 2023 года в Серовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении тел двух женщин в ходе тушения пожара в частном доме в селе Ларьковка Серовского городского округа», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что эксперты выясняют, из-за чего могли умереть женщины, однако, по предварительной информации, причиной стало отравление дымом. Следователи расспрашивают соседей о погибших. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по одной из версий, пожар произошел из-за неправильного использования печи. Следов насильственной смерти не нашли, однако окончательный вывод о причине смерти сделают после соответствующих экспертиз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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