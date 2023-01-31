В Свердловской области в пожаре сгорели бабушка с внучкой

Пожар произошел в селе Ларьковка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В селе Ларьковка (Свердловская область) умерли от отравления дымом в пожаре 70-летняя пенсионерка и ее 25-летняя внучка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Утром 31 января 2023 года в Серовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении тел двух женщин в ходе тушения пожара в частном доме в селе Ларьковка Серовского городского округа», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что эксперты выясняют, из-за чего могли умереть женщины, однако, по предварительной информации, причиной стало отравление дымом. Следователи расспрашивают соседей о погибших.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по одной из версий, пожар произошел из-за неправильного использования печи. Следов насильственной смерти не нашли, однако окончательный вывод о причине смерти сделают после соответствующих экспертиз.