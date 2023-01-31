Метеоролог рассказал о возвращении в регионы России холода с Арктики

01 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

8 и 9 февраля в Москве до -15 градусов, отметил Александр Шувалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арктический воздух с 7 по 10 февраля возвращается на Европейскую территорию России (Центральный, Южный, Северо-западный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа). Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Февраль будет для Екатеринбурга, Юго-западной Сибири и для большей части Европейской территории страны, если не полнейшим, то довольно основательным антиподом теплого января. Самые сильные морозы у нас были 7—10 января, потом они быстро сменились на более теплую погоду, и вот, практически через месяц, 7—10 февраля следующая волна холода, новый визит арктического воздуха на Европейскую территорию РФ. Морозы до -17, -22 градусов придут в среднюю полосу 8, 9 февраля. Это Череповец, Кострома, Вологда. Москва, Санкт-Петербург -10, -15 градусов, что уже существенно ниже нормы», — объяснил Александр Шувалов. По прогнозам метеоролога, весь февраль на Европейской территории России простоят крепкие морозы. «Этот антициклон будет время от времени пополняться с северо-востока новыми ядрами высокого давления, за счет чего будет существовать достаточно продолжительное время. По крайней мере до 13—14 февраля на Европейской территории страны отрицательная аномалия температуры. Этого запаса, по всей видимости, хватит на то, чтобы весь февраль был ниже нормы именно в средней полосе — Москва, Санкт-Петербург, Курск, Рязань. И отмечались достаточно крепкие морозы, не характерные для предыдущего периода», — добавил Шувалов. Руководитель прогностического центра подчеркнул, что свое название «февраль-вьюговей» месяц подтвердит на юге России. «Февраль оправдывает свое название для юга — „февраль-вьюговей“. Туда будет оттеснена зона сильных барических градиентов. Это в первую очередь степные районы Нижней Волги, Калмыкии, Ставропольского края, Кубани, Ростовской области. Здесь с 7 по 10 февраля порывы ветра могут достигать 15-20 м/с», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арктический воздух с 7 по 10 февраля возвращается на Европейскую территорию России (Центральный, Южный, Северо-западный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа). Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Февраль будет для Екатеринбурга, Юго-западной Сибири и для большей части Европейской территории страны, если не полнейшим, то довольно основательным антиподом теплого января. Самые сильные морозы у нас были 7—10 января, потом они быстро сменились на более теплую погоду, и вот, практически через месяц, 7—10 февраля следующая волна холода, новый визит арктического воздуха на Европейскую территорию РФ. Морозы до -17, -22 градусов придут в среднюю полосу 8, 9 февраля. Это Череповец, Кострома, Вологда. Москва, Санкт-Петербург -10, -15 градусов, что уже существенно ниже нормы», — объяснил Александр Шувалов. По прогнозам метеоролога, весь февраль на Европейской территории России простоят крепкие морозы. «Этот антициклон будет время от времени пополняться с северо-востока новыми ядрами высокого давления, за счет чего будет существовать достаточно продолжительное время. По крайней мере до 13—14 февраля на Европейской территории страны отрицательная аномалия температуры. Этого запаса, по всей видимости, хватит на то, чтобы весь февраль был ниже нормы именно в средней полосе — Москва, Санкт-Петербург, Курск, Рязань. И отмечались достаточно крепкие морозы, не характерные для предыдущего периода», — добавил Шувалов. Руководитель прогностического центра подчеркнул, что свое название «февраль-вьюговей» месяц подтвердит на юге России. «Февраль оправдывает свое название для юга — „февраль-вьюговей“. Туда будет оттеснена зона сильных барических градиентов. Это в первую очередь степные районы Нижней Волги, Калмыкии, Ставропольского края, Кубани, Ростовской области. Здесь с 7 по 10 февраля порывы ветра могут достигать 15-20 м/с», — подытожил он.