Под Екатеринбургом трое человек попали в смертельное ДТП. Фото

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В ГИБДД проверяют обстоятельства смертельной аварии Фото:

На трассе под Екатеринбургом автомобиль выехал со своей полосы и врезался во встречную машину, из-за чего один человек погиб, а двое – госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17 часов на 24 километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск», – сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что водитель, выехавший на встречную полосу, погиб на месте, а его пассажир и водитель второй машины доставлены в местную больницу.

На место аварии приезжали силовики из ГИБДД. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В свердловском УГИБДД проверяют обстоятельства смертельной аварии
В свердловском УГИБДД проверяют обстоятельства смертельной аварии
Фото: Фото: УГИБДД по Свердловской области
Авария произошла на трассе под Екатеринбургом
Авария произошла на трассе под Екатеринбургом
Фото: Фото: УГИБДД по Свердловской области

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На трассе под Екатеринбургом автомобиль выехал со своей полосы и врезался во встречную машину, из-за чего один человек погиб, а двое – госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17 часов на 24 километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск», – сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что водитель, выехавший на встречную полосу, погиб на месте, а его пассажир и водитель второй машины доставлены в местную больницу. На место аварии приезжали силовики из ГИБДД. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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