Под Екатеринбургом трое человек попали в смертельное ДТП. Фото

31 января 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

В ГИБДД проверяют обстоятельства смертельной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе под Екатеринбургом автомобиль выехал со своей полосы и врезался во встречную машину, из-за чего один человек погиб, а двое – госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17 часов на 24 километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск», – сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что водитель, выехавший на встречную полосу, погиб на месте, а его пассажир и водитель второй машины доставлены в местную больницу. На место аварии приезжали силовики из ГИБДД. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В свердловском УГИБДД проверяют обстоятельства смертельной аварии Фото: Фото: УГИБДД по Свердловской области Авария произошла на трассе под Екатеринбургом Фото: Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Екатеринбургом автомобиль выехал со своей полосы и врезался во встречную машину, из-за чего один человек погиб, а двое – госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17 часов на 24 километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск», – сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что водитель, выехавший на встречную полосу, погиб на месте, а его пассажир и водитель второй машины доставлены в местную больницу. На место аварии приезжали силовики из ГИБДД. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.